Kvinnelige pirater gjennom tidene

“Mot alle flagg” er navnet på1952- piratfilmen fra Hollywood med den irske skuespillerinnen Maureen O’Hara i hovedrollen som Spitfire Stevens. Handlingen i filmen foregår i og rundt Madagaskar på 1700-tallet og er nok ikke helt historisk korrekt. Det er tvilsomt om datidens kvinnelige pirater så like flott og velstelt ut som Maureen O’Hara, som gikk under tilnavnet “the Queen of Technicolor”. UNIVERSAL PICTURES

Når vi taler om pirater er det gjerne skjeggete, brutale mannfolk med sverd og pistol, som røver i øst og i vest, vi tenker på. Kvinnelige pirater blir ikke så ofte nevnt. Når vi nå har lett litt i historiebøker og på nett har det dukket opp blodtørstige kvinnelige pirater over en periode på nær tre tusen år. Og mange av disse kom fra Norge, Sverige og Danmark.

Den første vi har støtt på er Dido av Kartago også kjent som Alyssa. Hun var føniker og herjet i tiden omlag 800 år før Kristus. Hun var grunnleggeren og den første dronningen av Kartago som ligger i dagens Tunisia.

Dido ble betraktet som en pirat siden legenden sier at hun ledet en sjøekspedisjon, et slags raid og kidnappet en stor gruppe kvinner. Hva som er legende og hva som er sant om Dido er vanskelig å si noe sikkert om, men hun har inspirert kunstnere opp i gjennom tidene. Det er malt utallige bilder og minst seksten komponister har komponert operaer om henne.

Den neste vi finner spor av er den kinesiske piraten Tchiao Kuo-fu-ja, som skal ha herjet rundt 600 år før Kristus. Hun er en legendarisk pirat som dukker opp i en fortelling der hun og mannskapet hennes frigjør en fanget ung kvinne ved navn P’ao.

Artemisia I var den regjerende dronningen av Halikarnassus i Caria i Lilleasia mellom 484 og 460 før Kristus. Hun var kaptein ombord i et kampskip og ble leder av den mest berømte piratflåten i Middelhavet. Hun støttet perserne og førte befal over egen flåte i slaget ved Salamis. Her gjorde hun det så godt at perserkongen Xerxes sa at hans menn kjempet som kvinner og Artemisias kvinner kjempet som menn.

Rundt 230 før Kristus dukket det opp en kvinne ved navn Teuta, som var en illyrisk dronning av Ardiaei-stammen, aktiv i Adriaterhavet. Hun sanksjonerte en rekke piratangrep mot den romerske republikken og kjempet mot romerne i den første illyriske krigen.

FØRSTE NORSKE KVINNEPIRATEN

Hopper vi 650 år framover i tiden finner vi den første norske kvinnelige piraten. Hun levde rundt 420 etter Kristus og bar navnet prinsesse Sela. Hun er beskrevet i Danenes bedrifter et verk av den danske skriver og historiker fra middelalderen Saxo Grammaticus. Danenes bedrifter er det mest ambisiøse litterære verket i dansk middelalder om dansk historie og er den viktigste kilde til Danmarks eldste historie og bidro til å definere nasjonens identitet.

Prinsesse Sela var en av de første kjente kvinnelige sjørøverne. Sela var prinsesse av Norge og søster til kong Koller av Norge. Saxo beretter at Sela var en fremragende kriger og ekspert på roing.

Det berettes at Sela og broren hennes hatet hverandre, og da Koller ble konge, bestemte Sela seg for å bli sjørøver. Hun angrep mange skip i Nord-Atlanteren, og samlet en betydelig mengde skatter.

Prinsesse Selas bror kong Koller bestemte at hans rival, Aurvandil, den tidligere kongen av Jylland som slo seg på sjørøveri, fikk for mye ære og måtte drepes. Koller førte flåten sin inn i kamp med Aurvandil. Aurvandil drepte deretter Koller, og senere Sela, fordi hun prøvde å hevne broeren sin.



