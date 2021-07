Samaritan - Norges første ambulansebåt

Det er i år 70 år siden Norge fikk sin første ambulansebåt. Det var Ålesund Røde Kors Hjelpekorps som anskaffet ambulansebåten i 1951. Bak anskaffelsen lå tanker og ideer fra før andre verdenskrig om å skaffe Sunnmøre en ambulansebåt med base i Ålesund. Syke- og legetransport i tiden før krigen var svært primitiv med vanlige fiskeskøyter og åpne motorbåter, som på ingen måte var egnet til formålet. Dårlig fart, usanitære og ukomfortable forhold, samt lite stell og pleie av pasientene førte til unødige skader og lidelser. Det lå i luften at man trengte bedre transport, men så kom krigen og alt ble satt på vent. Men i de siste krigsdagene kom det fortgang i sakene. Korpsets bilfond ble 28. februar 1945 overført til et båtfond og man fikk innsamlet 50.000 kroner.

Freden kom og man startet forhandlinger med innenlandske båtbyggerier. Man landet på firmaet Sverre Førde & Co i Ålesund. Førde fikk i oppdrag å bygge en 36 fot lang båt til 50.000 kroner og man håpet på å kunne ta båten i bruk i 1946. Man hadde ikke regnet med det nye offentlige byråkratiet og vareknappheten i de første etterkrigsår.

Det dukket opp snublesteiner i form av offentlige restriksjoner, endring i byggeplaner, materialvansker, prisstigninger. I tillegg kom problemer med den praktiske arbeidsutførelsen, som førte til forsinkelser.

Men 13. mars 1951 etter seks år i motbakke, for et hjelpekorps som aldri gav opp, kunne AB Samaritan leveres. Da var sluttsummen kommet opp i 120.000 kroner i rede penger. I tillegg kom en rekke gaver, blant annet den ene av de to motorene, forært av en gjeng nordmenn i USA.

ALLTID KLAR TIL Å REDDE FOLK

Det var en lav tettbygd motorracer Ålesund Røde Kors hadde fått. En båt som skjøt fram gjennom fokk og hev seg på fresende bårekammer. Alltid på vei til å redde og hjelpe folk. Når det mektige flydurlignende brølet steg opp fra ambulansebasen på Slinningen i Ålesund, nikket ålesundere stolt til hverandre og sa: “No går ‘an ut.”

LIGNET EN RACERBÅT

En staselig båt var det også. Det beste som var å få ved inngangen til 1950-årene. Samaritan var 14,63 meter lang, 4 meter bred og hadde en dypgang på 2,43 meter. Skroget var bygget på eikespant med to huder. Den innerste var av eik som lå diagonalt, den ytterste av mahogni over vann, og oregon pine under vann. Overbygget var teak.

Samaritan lignet på en racerbåt og var utstyrt med to General Motors-Diesel, hver på 225 hk ved 2100 omdreininger. Motorene drev hver sin propell og det gav en marsjhastighet på 13 knop. Toppfarten kunne komme opp i 16 knop. Man kunne gå i 18 timer uten å bunkre med to oljetanker på til sammen 1400 liter.



