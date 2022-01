Theodore Roosevelts Great White Fleet

Theodore Roosevelt var USAs 26. president. En kompleks mann og en mann sterkt opptatt av å utvikle USA til en verdensmakt. Som mange av hans tid, trodde han også fast på eksistensen av et rasemessig hierarki toppet av de med hvit angelsaksisk avstamning, en tro som formet hans holdninger og politikk, om raseforhold, landrettigheter og amerikansk imperialisme. Under Roosevelt utvidet USA sin makt og sine landområder med å bemektige seg andre land, og med å kontrollere noen land gjennom lokale quislinger.

Som så mange andre krigerske amerikanske presidenter fikk også Theodore Roosevelt Nobels Fredspris. Prisen fikk han for å lede forhandlingene som avsluttet den russisk-japanske krigen i 1905.

PRESIDENT GJENNOM ATTENTAT

I 1900 ble Roosevelt motstrebende overtalt til å stille som visepresident sammen med president William McKinley, etter at visepresident Garret Hobart døde. Før dette hadde Roosevelt vært guvenør i staten New York.

Roosevelt ble uventet president i september 1901 etter at et attentatet tok livet av McKinley. Ung og fysisk robust, brakte han en ny energi til Det hvite hus, og vant en andre periode på egne meritter i 1904.

I årene etter triumfen i den spansk-amerikanske krigen i 1898 vokste USA raskt i makt og prestisje på verdensscenen. Et nyetablert imperium med kontroll over Guam, Filippinene og Puerto Rico. Derfor ble det følt at USA måtte øke sin marinemakt vesentlig for å beholde sin nye globale status. Ledet av energien til president Theodore Roosevelt, bygde den amerikanske marinen elleve nye slagskip mellom 1904 og 1907. Mens dette byggeprogrammet økte flåten sterkt, ble kampeffektiviteten til mange av skipene satt i fare i 1906 med ankomsten av den enorme ildkraften til HMS Dreadnought. Til tross for denne utviklingen var utvidelsen av marinestyrken positiv for USA etter at Japan nylig hadde seiret i den russisk-japanske krigen og utgjorde en økende trussel i Stillehavet.

Etter hvert som landenes mariner ble større, ble konkurransen om å ha de største og beste skipene større og hardere. Det ble hyppigere flåtesamlinger der man viste seg fram og spionerte på andre lands nyvinninger. USA begynte å delta i disse samlingene i 1902 da Roosevelt inviterte keiser Wilhelm II fra Tyskland til å sende en skvadron for en høflighetsvisitt til New York. Invitasjoner til amerikanske marineenheter om å delta i flåtesamlinger i Storbritannia, Frankrike og Tyskland fulgte.

YNGSTE PRESIDENT

Roosevelt overtok presidentjobben som 42-åring etter at McKinley ble myrdet og er fortsatt den yngste person som har blitt president i USA. Han var ung og viljesterk og startet opp en utenrikspolitikk som skulle vise at USA var en verdensmakt uten å være i skyggen av de store maktene. Storbritannia var jo verdens supermakt nummer en, fulgt av det Det franske imperiet, tsarens Russland og keiser Wilhelms Tyskland. Bak kom keiserriket Østerrike/Ungarn og keiserriket Japan. USA under Roosevelt ville vise at de kunne spille poker med de store gutta når det gjaldt verdensmakt.

