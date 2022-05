846 millioner kroner for å bygge nytt fundamentinstallasjonsskip

Slik kan det nye F-klasseskipet til Cadeler se ut når det er ferdig i 2025. Illustrassjon: Candeler

Cadeler, en ledende kontraktør for installasjon av vindturbiner og fundamenter i havvindmarkedet, har gjennomført en vellykket rettet emisjon for å hente inn 846 millioner kroner, med formål om å legge et toppmoderne nybygg til sin flåte.



Det nye skipet vil gjøre det mulig for Cadeler å sikte seg inn mot det utviklende markedssegmentet for fundamentinstallasjoner og styrker evnen til å levere et komplett spekter av tjenester innen transport og installasjon av havturbinparker.



Cadeler har gjennomført en vellykket rettet emisjon av 26.175.532 aksjer til en pris på NOK 32.32 per aksje for en brutto kapitalinnhenting på NOK 846 mill.



Nettoinnhentingen vil bli brukt til å finansiere forskuddsbetalingen på et nybygd fundamentinstallasjonsfartøy, et såkalt F-klassefartøy, med en anslått kostnad på USD 343—347 mill. Skipet forventes levert i løpet av fjerde kvartal 2025. Cadeler sikter også på å sikre en opsjon på et andre nybygg i F-klassen på et senere tidspunkt.



FREMRAGENDE MULIGHETER

Mikkel Gleerup, CEO i Cadeler sier: «Ettersom vi jobber tett på våre partnere i bransjen, ser vi fremragende muligheter for å sette et nybygg i F-klassen i oppdrag, takket være sterk etterspørsel etter fundamentinstallasjoner i det raskt utviklende havvindmarkedet. Cadeler har en sterk merittliste, ettersom det har installert mer enn 500 fundamenter siden 2013. Å investere i et fundamentinstallasjonsfartøy er et logisk neste steg for vår forretningsutvkling.»



F-KLASSEN – ET HYBRIDSKIP

I 2021 kunngjorde Cadeler at det hadde bestilt to X-klasseskip til levering i tredje kvartal 2024 og første kvartal 2025. Det nye F-klasseskipet vil bli bygget på liknende spesifikasjoner som de to X-klassefartøyene. Imidlertid vil F-klassen ha et unikt hybriddesign, som gjør det mulig å konvertere skipet fra å installere fundamenter til å installere vindturbiner på kort tid.



«Det nye F-klassehybridskipet gir oss et unikt konkurransefortrinn. Skipet vil gjøre driften vesentlig mer effektiv, og vi vil kunne betjene våre kunder med fundamentinstallasjonstjenester,» sier Mikkel Gleerup og legger til:



«Fleksibilitet, effektivitet og stordriftsfordeler er nøklene til suksess både for kundene våre. Vi er fornøyd med at porteføljen vår blir formet å levere disse betingelsene.»



EFFEKTIVITETSØKNING

I likhet med X-klassen vil F-klasseskipene være noen av de største skipene i havvindbransjen. F-klassen vil være i stand til å frakte opptil seks XL-monopæler (vekt: 2.300—2.600 tonn hver) per transportrunde, noe som gir en vesentlig effektivitetsøkning.



Den overtegnede rettede emisjonen tiltrakk seg sterk interesse fra nordiske og internasjonale institusjonelle investorer, ifølge Mikkel Gleerup, som avslutter:



«Vi er veldig spent over å ha sikret finansiering som vil gjøre det mulig for oss å iverksette våre strategiske prioriteringer, styrke vårt markedstilbud og støtte vår videre vekst.»