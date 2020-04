Aas Mek. bestiller sjøvannskjølere til brønnbåt

Brønnbåten er under bygging ved Aas Mek. Verksted. Illustrasjon: Verftet.

Aas Mekaniske Verksted har tildelt Hydroniq Coolers en kontrakt for å levere sitt skrogintegrerte Rack sjøvannskjølingssystem til en brønnbåt som verftet bygger for brønnbåtrederiet Brønnbåt Nord Lofoten.



Brønnbåt Nord Lofoten er et brønnbåtrederi som ble grunnlagt i 2019 og er et lokalt samarbeid mellom Brønnbåt Nord og Ellingsen Seafood. Brønnbåten er nybygg nummer 207 fra Aas Mekaniske Verksted.



TAKKNEMLIG OG STOLT

– Aas Mek har tidligere bedt oss levere det marine kjølesystemet til nybygg nummer 204, 205 og 206. Å vinne kontrakten på nybygg 207 også, et hydridfartøy med enimponerende miljøprofil, er noe vi er både takknemlig for og stolt av, sier Inge Bøen, daglig leder av Hydroniq Coolers.



Båten som skal bygges til Brønnbåt Nord Lofoten er av verftets eget design, type AAS 1202 STDE-Hybrid. Skipet skal bygges med diesel-elektrisk fremdrift og ESS-batterianlegg for hybrid drift, samt stor landstrømkapasitet. Resultatet er lavt drivstofforbruk og sterkt redusert utslipp til luft og sjø. Brønnbåten er spesielt designet for å operere i et relativt eksponert og værhardt område utfra basen til Ellingsen Seafood på Skrova.



INTEGRERT LØSNING

Ifølge kontrakten skal Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers levere sin «Rack» sjøvannskjøler til brønnbåten. Rack sjøvannskjøler er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom, hvor det redusere temperaturen til skipets motor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann – men uten å ta opp verdifull plass i maskinrommet.



– Vår Rack sjøvannskjøler er svært energieffektiv, noe som reduserer både drivstofforbruk og utslipp til luft. Vi antar at dette er noen av grunnene, ved siden av systemets vedlikeholdsvennlighet, til at Rack har blitt valgt som kjølesystem på dette nybygget også, sier Håvard Tveitane, salgssjef hos Hydroniq Coolers.



Selskapet skal produsere og sammenstille utstyret ved hovedkvarteret i Ålesund og levere det til Aas Mekaniske Vert i Vestnes i Møre og Romsdal. Hydroniq Coolers har ikke oppgitt verdien på kontrakten.

Brønnbåten er 63,86 meter lang, 14 meter bred og har en total lastekapasitet på 1 200 kubikkmeter fordelt på to fiskebrønner. Fartøyet skal etter planen leveres i november 2021.



Hydroniq Coolers er eid er eid av investeringsselskapet SMV Invest AS (tidligere Sperre Mek. Verksted AS).

Inge Bøen er daglig leder av Hydroniq Coolers.