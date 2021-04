ABB Azipod markerer 30 år til sjøs

ABB Azipod elektrisk fremdrift markerer 30 år til sjøs. Foto: ABB.

I løpet av tre tiår har ABB utviklet Azipod for å møte varierte og stadig skiftende behov fra rederier, noe som gir høyere ytelse for alle slags fartøyer. I dag er over 25 forskjellige fartøystyper avhengige av Azipod-teknologien - fra cruiseskip til lastefartøyer, isbrytere, ferger og superyachter. Totalt har ABB solgt over 700 Azipod-enheter i løpet av 30 år.



Azipod ble først tatt i bruk på den finske isbryteren Seili i 1991, og har logget over 20 millioner driftstimer med en imponerende tilgjengelighet på 99,9 prosent, mens den har spart omtrent 1 000 000 tonn drivstoff bare i cruisesegmentet.



EN NY ÆRA

– ABB har spilt en banebrytende rolle innen elektrisk transport i mer enn et århundre. Lanseringen av Azipod-teknologien i 1991 markerte en ny æra innen fremdrift av skip og har etablert ABBs bidrag til å redusere miljøpåvirkningen fra maritime industri. Jeg er overbevist om at denne teknologien vil fortsette å spille en viktig rolle i å støtte vår rolle som frontløper innen bærekraftig transport, sier Björn Rosengren, konsernsjef i ABB.



Azipod har satt mange rekorder i skipsindustrien, fra å drive de største cruiseskipene til å muliggjøre de første kryssingene av nordøstpassasjen for tankskip uten isbryterassistanse.



KOSTNADER OG KARBONAVTRYKK

– Azipod-teknologi vil hjelpe alle fartøystyper å redusere kostnadene og karbonavtrykket, både fordi det er en overlegen fremdriftsløsning, og fordi det ytterligere forbedrer den ekstra effektiviteten som ligger i elektrisk fremdrift, ser Juha Koskela, leder for ABBs marinevirksomhet.



– En uavhengig studie i 2019 viste at fremdrift med Azipod kan hjelpe fergerederier med å spare 1,7 millioner dollar i årlige drivstoffkostnader per fartøy, samtidig som CO2-utslippet reduseres med ca. 10 000 tonn. Med den internasjonale sjøfartsorganisasjonens mål om å halvere klimagassutslipp fra skip innen 2050, er jeg trygg på at Azipod vil drive bærekraftig skipsfart om 30 år og lenger enn det.



Med den elektriske drivmotoren plassert i en enhet under skroget, kan Azipod-systemet rotere 360 grader, noe som øker manøvreringsevnen og lar selv de største fartøyene legge til kai i havner der plassen er begrenset. Azipod forbedrer også driftseffektiviteten, noe som øker skipets hydrodynamiske ytelse og reduserer drivstofforbruket med opptil 20 prosent sammenlignet med et tradisjonelt, akselbasert system. Redusert plassbehov ved å plassere motoren utenfor skipet gir mer fleksibel design og frigjør plass til kahytter, last eller andre funksjoner.



ALLE ENERGIKILDER

Azipod ble opprinnelig designet som et fremtidssikkert system som kunne tilpasses praktisk talt alle energikilder. Med den elektriske drivmotoren kan Azipod drives av strøm hentet fra forskjellige energikilder, inkludert batterier og brenselceller, og redere kan legge til eller bytte kraftkilder etter hvert som de utvikler seg. Elektrisk kraft minimerer også motorstøy og vibrasjoner, og sørger for en jevnere og roligere drift.



Azipod-teknologien integreres sømløst med kraftsystemer og utstyr om bord. ABBs fremdriftsstyringssystem sørger for kommunikasjon med andre systemer om bord, mens selskapets energistyringssystem (PEMS™) kontrollerer den totale kraftfordelingen. Kombinasjonen av Azipod og ABBs fremdriftsoppsett gjør det mulig å konfigurere utstyret for optimal ytelse, noe som resulterer i økt effektivitet og lavere utslipp.



Azipod-enhetens effekt varierer fra 1 MW til 22 MW, med forskjellige modeller levert fra to finske fabrikker og en i Shanghai. Nye generasjoner har blitt forbedret med bedre hydrodynamikk, plasseffektivitet og strukturell styrke, og for enklere installasjon og vedlikehold. Opptil 95 prosent av materialet som brukes i produksjonen av Azipod er resirkulerbart, et vitnesbyrd om et bærekraftig livssyklusperspektiv som styrer utviklingen og anvendelsen av teknologien.