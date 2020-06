ABB bidrar til nullutslippsferje i USA

Den første hybridelektriske «Olympic»-klasse-fergen vil kjøre for Washington State Ferries i 2024 Foto: Vigor.

Det amerikanske skipsbyggerselskapet Vigor Fab LLC har valgt ABB som leverandør av hybridelektrisk fremdrifts- og energilagringssystem for de nyeste fergene til Washington State Ferries flåte. Dermed setter det største amerikanske fergesystemet kurs mot nullutslippsoperasjoner.



De nye «Olympic»-klasse-fergene får en kapasitet på 144 biler og 1500 passasjerer. De starter en ny æra i fergeoperatørens omstilling mot teknologier som muliggjør betydelige reduksjoner i klimagassutslipp og drivstoffbruk, forteller ABB i en pressemelding.



Helelektrisk fremdrift

Ved levering i 2024 vil den første fergen i serien være det første nybygget i selskapets flåte med hybrid-elektrisk fremdrift og et energilagringssystem med høy kapasitet. De nye fartøyene vil kunne seile helelektrisk og kan gå tilbake til hybridmodus om nødvendig.



– Dette landemerkeprosjektet støtter staten Washingtons mål for 2050 om å redusere utslippene med 57,5 prosent sammenlignet med 2019 ved å bruke en hybrid- og elektrisk fremdriftsløsning som er arealeffektiv, enkel å installere og fleksibel i drift, sier Jay Hebert, visepresident for Marine Fabrication hos Vigor.



– Vigor er glade for å samarbeide med ABB i dette bemerkelsesverdige arbeidet. Det ble initiert av guvernør Jay Inslee i statens Washington, statens lovgiver og Washington State Ferries for å erstatte aldrende ferger med ren teknologi i tråd med statens forpliktelse til miljøforvaltningsarbeid.



Ved å benytte ABBs Onboard DC Grid kraftdistribusjonssystem og velprøvd fremdriftsteknologi, vil det nye fergedesignet optimalisere energibruket, uansett om man bruker hovedmaskinen, batterikraft eller en kombinasjon. Batteridrift øker muligheten for nullutslipp langs hele «verdikjeden» ved å bruke ny, fornybar energi og vannkraft.

Halverer drivstofforbruket



– Reisen mot en utslippsfri fremtid er avhengig av teknologier som tilfredsstiller dagens miljø- og kostnadsbehov og samtidig tilbyr fleksibilitet til å integrere fremtidige energikilder, sier Juha Koskela, leder for ABBs marinevirksomhet. - ABB er glade for å støtte dette milepælprosjektet som viser hvordan elektriske, digitale og oppkoblede løsninger kan levere morgendagens transportløsninger med null utslipp.

Washington State Ferries er det største fergesystemet i USA. I 2040 er selskapets plan å erstatte 13 eksisterende dieselferger med hybridelektriske nybygg og å konvertere seks andre ferger til plugg-inn hybrid, med lademulighet på mange fergeterminaler.



Alle hybridskip vil være i stand til å lade ved terminalene, og noen av fartøyene vil være i stand til å operere i helelektrisk modus på kortere ruter. Med tillegg av nyere lavenergiferger til flåten, er drivstofforbruket anslått til 9,5 millioner gallon i 2040, en halvering fra 19 millioner gallon i 2018, med CO2-utslipp forventet å falle under reduksjonsmålet for 2050 innen 2034.



Tall fra bransjeforeningen Interferry indikerer at ferger frakter 2,1 milliarder passasjerer og 250 millioner kjøretøy over hele verden hvert år. Ettersom tallene øker, er bransjen under press for å oppfylle den internasjonale sjøfartsorganisasjonens (IMO) mål for å redusere årlige utslipp med 30 prosent innen 2025.



Vigor

Vigor er en verdidrevet, diversifisert industrivirksomhet som opererer på syv steder med 2300 ansatte i Oregon, Washington og Alaska. Bygget rundt en samling kraftige, unike fasiliteter og differensierte kapabiliteter, utmerker Vigor seg ved bygging og reparasjon av skip og håndtering av viktige, komplekse prosjekter som støtter energiproduksjon, USAs infrastruktur og nasjonale forsvar.