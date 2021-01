ABB elektrifiserer arbeidsbåt for oppdrett

ABB elektrifiserer arbeidsbåt for en av verdens første oppdrettsanlegg for torsk. Illustrasjon: Norcod.

ABB leverer komplette elektriske løsninger til en arbeidsbåten for Norcod utenfor Frøya. Det inkluderer blant annet elektrisk fremdriftssystem, batterisystem på 264 kWh, hjelpemotor, frekvensomformere, energistyringssystem, elektrotavler og utstyr for sømløs tilkobling til ladestrømanlegg på land.



– Norcod er blant verdens første torskeoppdrettselskaper og har klima, miljø og fiskevelferd øverst på dagsorden. Vi er stolte over å bidra til selskapets ambisjon om bærekraftig produksjon, forteller Lars-Fredrik Mathiesen, leder for ABB Motion i Norge. – Initiativet sender et viktig signal til havbruksnæringen om at utslippsfrie båter med lang driftstid på batterier er tilgjengelig.



LOKAL VERDISKAPING

Den elektriske arbeidsbåten på 45 fot skal gå på batterier som lades om natten. Det blir en stillegående arbeidsplass, samtidig som utslippene minimeres. Kystteknikk Yards skal bygge og utruste båten på Frøya, like ved lokalitetene til Norcod, som dermed bidrar til lokal verdiskapning. Nybygget støttes av Enova og forventes levert i mai 2021.



– Dette blir en av verdens mest energieffektive båter i sin klasse, forteller Pål Strand, leder for ABB Motion’s avdeling i Ulsteinvik. Han legger til at kompakt og effektivt utstyr fra ABBs produktportefølje er avgjørende for effektiv plassutnyttelse om bord. - Dessuten er driftssikkerhet og brukervennlighet vektlagt i system-designet, som lett kan tilpasses ulike behov og andre båttyper.



NYSATSING

Norcod er ledende innen oppdrett av torsk og er et resultat av et omfattende evalueringsprosjekt for å gjenoppta industriell satsing på torsk. Bærekraft står sentralt, blant annet med elektrifiserte fartøy og hybridløsninger, vannbåren fôring for mindre energiforbruk og roligere miljø for torsken og omgivelsene.



Kystteknikk Yards i Frøya kommune utvikler og bygger skreddersydde oppdretts- og fiskefartøy i aluminium. Verftets katamaraner og fartøy er et velkjent syn på oppdrettsanlegg langs hele norskekysten og fartøyene er kjent for god stabilitet og sjøegenskaper.