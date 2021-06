ABB fremtidssikrer bærekraftig drift av havforskningsfartøy

ABB fremtidssikrer bærekraftig drift av havforskningsfartøy i California (Foto Glosten © 2021 MBARI).

MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute), som ligger i Moss Landing, California, jobber for å fremme marinvitenskap og teknologi for å forstå et hav i endring. Tidligere i år kunngjorde MBARI bygging av et nytt, toppmoderne forskningsfartøy oppkalt etter grunnleggeren, David Packard.



Ved levering i 2023 vil det 50 meter lange fartøyet, med 18 forskere og et mannskap på 12 om bord, støtte MBARIs arbeid med å studere dypet av Monterey Bay og omkringliggende områder. Fartøyet vil muliggjøre videre utforskning av Monterey Canyon - en av de dypeste kløftene under vann utenfor vestkysten av USA. Den strekker seg mer enn 470 kilometer til havs og stuper rundt 4000 meter ned i dypet.



VINDU TIL VERDENSHAVET

Monterey Bays havbunnskløft gir MBARI et vindu til verdenshavet. I mer enn 30 år har MBARIs forskning avdekket det forbløffende mangfoldet av liv dypt under overflaten, og instituttets teknologiinnovasjoner har gitt verdifull innsikt i havets geologiske, økologiske og biogeokjemiske prosesser.



– R/V David Packard vil utvide MBARIs rekkevidde og forbedre vår forskningskapasitet i en tid da vårt arbeid med å utforske og forstå havet er viktigere enn noensinne, sier MBARI Director of Marine Operations, Michael Kelly. - Vi er glade for å benytte ABBs kraftintegrasjonsteknologi for å støtte operasjoner på vårt nye forskningsfartøy.



Skipets design er utviklet av den Seattle-baserte spesialisten på forskningsfartøy, Glosten, med bygging på Spanias Freire Shipyard. Verftet er kjent for sin erfaring med komplekse skipsbyggingsprosjekter for forskningsfartøyer, yachter og offshore-skip.



BANEBRYTENDE FARTØY

– Vi er stolte av å støtte dette banebrytende fartøyet med våre løsninger som vil levere overlegen ytelse gjennom kraften som ligger i integrasjon, sier Rune Braastad, leder for maritime systemer hos ABBs marinevirksomhet. - Som hovedintegrator skaper ABB effektivitet som ikke er tilgjengelige for individuelle innkjøp av løsninger. Vi ser frem til å støtte Freire Shipyard gjennom byggeprosjektet og eieren gjennom hele fartøyets levetid.



R/V David Packard vil utrustes med et bredt spekter av ABBs elektriske, digitale og oppkoblede løsninger. Det blir verdens første forskningsfartøy som har ABBs prisbelønte Onboard DC Grid™ kraftsystemplattform.



GODT EGNET

Onboard DC Grid™ er spesielt godt egnet for forskningsfartøyer, da stille operasjonen sørger for minimal forstyrrelse av vitenskapelige instrumenter, samt muliggjør lavere undervannsstøy fra skipets skrog. Systemet vil også hjelpe fartøyet med å oppnå økt feiltoleranse, og med færre komponenter enn en konvensjonell AC-løsning, vil det muliggjøre en fleksibel plassering av elektrisk utstyr om bord. I tillegg til plassbesparelser, vil Onboard DC Grid™-oppsettet spare over 2000 kg, omtrent 30 prosent mindre enn et sammenlignbart vekselstrømssystem. Samtidig som Onboard DC Grid™ optimaliserer fartøyets effektivitet og respons, vil MBARI kunne skifte til energikilder uten utslipp i fremtiden.



Det distribuerte kontrollsystemet ABB Ability™ System 800xA vil integrere ABBs digitale, kraft-, fremdrifts-, lavspenningsdistribusjon og fartøystyringssystemer i et enkelt visningsvindu. Både mannskap og landteam kan derved få en omfattende oversikt over all informasjonen som trengs for å operere fartøyet på den sikreste og mest effektive måten. Det samlede kraftoppsettet vil bli styrt av ABBs energistyringssystem (Power and Energy Management System, PEMS ™), som også vil øke feiltoleransen og gi en høy grad av pålitelighet.



R/V David Packard vil være koblet til ABB Ability™ samhandlingssentre, som overvåker ytelsen til ABB-teknologi om bord og eksternt kobler mannskapet til ABB-eksperter – uavhengig av hvor fremtidige oppdrag tar forskningsfartøyet.