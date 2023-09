ABB inngår avtale med SalMar

Fakta

ABB samarbeider med SalMar, en av verdens største produsenter av oppdrettslaks, for å strømme offshore driftsdata i sanntid

ABB Ability EdgeInsight vil samle inn data fra driftsutstyr og enheter på ulike anlegg og overføre dem sikkert til en skybasert database

Den globale oppdrettsnæringen forventes å øke med opptil 40 prosent innen 2030, ifølge FN

overføre det til SalMars skybaserte database på en sikker måte.SalMar er en pioner innen utvikling av offshoreoppdrett gjennom SalMar Aker Ocean og AOF-prosjektene. Lakseoppdrett til havs krever større oppdrettsanlegg med avansert teknologi for å operere i mer utfordrende miljøer enn tradisjonelle anlegg på mindre og mer beskyttede steder. Med mer utstyr og potensielt større konsekvenser ved feil, vil samarbeidet med ABB ha en positiv innvirkning på driften.ABB har tidligere levert integrert elektro-, automasjons-, instrumenterings- og telekommunikasjonsteknologi til SalMars nedsenkbare AOF-produksjonsanlegg. Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), vil fisk og annen sjømat spille en avgjørende rolle i global matsikkerhet og ernæring. FAO forventer en vekst i næringen på opptil 40 prosent innen 2030. FAO sier at veksten må være bærekraftig, og at teknologiske innovasjoner, som å bygge kapasitet for innsamling og analyse av data for beslutningsstøtte, er nødvendig for å oppnå dette.ABB Ability EdgeInsight fungerer som en bro mellom operasjonell drift og IT-systemene. Den samler inn og distribuerer data på en sikker måte og benytter tilpassede dashboards for å gjøre verdifull informasjon om til anvendbar innsikt. Denne innsikten er tilgjengelig fra hvor som helst, når som helst og på hvilken som helst mobil eller stasjonær enhet. Dette bidrar til å tilfredsstille driftskrav for mer oppetid, redusert karbonavtrykk, økt effektivitet og optimalisert vedlikehold.– Innsamling av driftsdataene du trenger, med den kvaliteten du trenger, er et naturlig første skritt på den digitale reisen. Bruk av slike data i daglig drift vil gi økt effektivitet, lønnsomhet og bærekraft, sier administrerende direktør i ABB AS, Per-Erik Holsten,. – ABB Ability EdgeInsight gjør oppdrettsanleggene smartere og hjelper SalMar å samle informasjon fra ulike anlegg for å tilrettelegge og implementere beste praksis på tvers av hele deres virksomhet, sier han.ABBs Process Automation-virksomhet automatiserer, elektrifiserer og digitaliserer industrier som dekker et bredt spekter av essensielle behov – fra å levere energi, vann og materialer, til å produsere varer og transportere dem til markedet. Med sine ~20 000 ansatte, ledende teknologi- og serviceekspertise, hjelper ABB Process Automation kunder i prosess-, hybrid- og maritime industrier med forbedret ytelse og driftssikkerhet, noe som muliggjør en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid.