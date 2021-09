ABB lanserer containerbasert batterilagring

ABBs containerbaserte batterilagringsløsninger leveres i en standard 20 fot container. Illustrasjon: ABB

ABB har lansert en containerbaserte batterilagringsløsninger som leveres i en standard 20 fot container. Med økende etterspørsel for lav- og nullutslipp fra skip, har ABB utviklet en komplett, containerbasert batterilagringsløsning for installasjon av bærekraftig, maritim energilagring i stor skala.



Den er plassert i en 20 fot ISO-container og klar for integrasjon med fartøyets kraftsystem.

Løsningen forenkler ettermontering av energilagring, med batterier, omformere, transformatorer, styring, kjøling og tilleggsutstyr forhåndsmontert for enkel bruk: "plug and play".



– Drivstoffbesparelser, lavere utslipp og økt sikkerhet under drift og vedlikehold driver etterspørselen for energilagringssystemer for nybygde skip, der ABB har lang erfaring. Med vår containerbaserte batterilagringsløsning kan vi tilby de samme fordelene til eiere av eksisterende skip med en one-stop ettermonteringsløsning, sier Jyri Jusslin, servicesjef for ABBs marinevirksomhet.



EGNET FOR INTEGRERING

Den er egnet for integrering om bord på mange skipstyper. Offshore forsyningsskip, for eksempel, vil spesielt dra fordel av en slik løsning ettersom plassen for elektriske systemer om bord er begrenset. Fleksibel og kostnadseffektiv energilagringssystemteknologi vil også være relevant for containerskip, ferger, boreskip og andre fartøystyper.



– Vår containerbaserte energilagringsløsning utvider muligheten for integrasjon på tvers av flere fartøystyper og byr på en løsning med komplett betjening fra utsiden for økt sikkerhet. At en slik løsning er tilgjengelig kan være den ekstra oppmuntringen som er nødvendig for at redere vil vurdere å ta i bruk batterier for bedre effektivitet og bærekraft, forteller Jyri Jusslin.



Løsningen tilbyr en av de høyeste energitettheter i markedet i en 20 fot container, og tilbyr en standardisert installasjon, noe som gir lavere kostnader og raskere levering.



ETTERMONTERES

Den moderne og teknisk modne løsningen ettermonteres i fartøyets kraftsystem for å legge til batterier med betydelig kapasitet. Det forhåndsmonterte og fabrikktestede utstyret og kablingen gjør løsningen enkel å integrere med fartøyets tekniske systemer. Det støttes også av ABB Ability ™ Marine Remote Diagnostics System, som tilbyr kontinuerlig overvåking for forebyggende vedlikehold og rask og enkel utbedring av problemer.



ABBs Process Automation-virksomhet er ledende innen automatisering, elektrifisering og digitalisering for prosess- og hybridindustrier. Vi tilbyr våre kunder en bred portefølje av produkter, systemer og komplette løsninger, inkludert vårt ledende, distribuerte styringssystem, programvare og livsyklustjenester, bransjespesifikke produkter samt måle- og analyseutstyr, maritime løsninger og turbolading. Som nest største aktør globalt, bygger vi på vår bransjeekspertise, erfaring og globale tilstedeværelse, og er forpliktet til å hjelpe våre kunder til økt konkurransekraft, økt avkastning og sikker, smart og bærekraftig drift.