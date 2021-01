ABB leverer elektrisk fremdrift til superyacht

Superyachten får økt bærekraft, komfort og manøvrerbarhet med ABB Azipod. Illustrasjon: ABB

Første kontrakt med den nederlandske luksusyachtbyggeren Oceanco om installasjon av Azipod baner vei for et bredere samarbeid om bærekraftig, elektrisk fremdrift i et marked som forventes å overstige ti milliarder dollar innen 2025.



ABBs integrerte prosjektleveranse inneholder to 2,5 MW Azipod-enheter sammen med fremdriftsomformere (drives) og styring til superyachten som bygges etter de høyeste bærekraftsstandardene.



PASSER OGSÅ SUPERYACHTER

Azipod-systemet er kjent for overlegen drivstoffeffektivitet og manøvrerbarhet sammenlignet med konvensjonelle løsninger på et bredt utvalg fartøystyper, fra cruiseskip til tankskip og ferger. Skalerbarheten til Azipod fremdrift betyr at den er like godt egnet til den miljøbevisste superyachtsektoren, et marked hvor eierne også legger spesiell vekt på komfort, som lavere støy og vibrasjoner.



Azipod-teknologien er basert på et styrbart fremdriftssystem der den elektriske «driven» er i en nedsenket enhet utenfor skipets skrog som kan rotere 360 grader. Løsningen ble lansert for tre tiår siden og har blitt en industristandard for miljøvennlig fartøysteknologi. Den har dokumentert reduksjon av drivstofforbruket med opptil 20 prosent sammenlignet med tradisjonelle, akselbaserte fremdriftssystemer.



– Med Oceancos endelige mål om null innvirkning på miljøet, er vi glade for å samarbeide med ABB. Selskapets teknologier er kjent for å levere bærekraftfordelene som i økende grad søkes av superyachteiere, sier Remco Jurgens, Naval Architect, Oceanco. Han legger til at de to selskapene vurderer potensialet for integrering av komplette kraft- og fremdriftssystemer i fremtidige prosjekter.



VIL BLI KARBONNØYTRAL

– Vi er godt fornøyde med den første avtalen med Oceanco og vi ser frem til å samarbeide fremover. Våre to selskap deler et etos av bærekraftig forretningsutvikling som gir et sterkt grunnlag for vårt forhold, sier Thomas Hackman, markedsutviklingssjef for superyachter hos ABB.



Begge selskapene har nylig understreket sin forpliktelse til bærekraftig utvikling og ambisiøse mål som også vil bidra til å dekarbonisere maritim sektor. Som en del av sin bærekraftstrategi 2030 som ble lansert i november 2020, vil ABB oppnå karbonnøytralitet på tvers av egen virksomhet og vil støtte sine kunder med å redusere årlige CO 2 -utslipp med minst 100 megatonn, tilsvarende de årlige utslippene av 30 millioner fossildrevne biler. I mellomtiden har superyachtbyggeren lansert Oceanco NXT-initiativet for å samarbeide med partnere på tvers av ulike bransjer med det endelige målet om å designe og bygge nullutslippssuperyachter.



- Vi ser på ABB som en ledende leverandør og en viktig partner for fremtidig utvikling, sier Jurgens. -Effektive energistyringssystemer, energilagring og avanserte fremdriftssystemer anses som grunnleggende for å nå målet vårt.



GLOBALE SAMHANDLINGSSENTRE

En ekstra fordel for Oceanco og selskapets kunder er ABBs verdensomspennende døgnåpne supportnettverk som også tilbyr ABB Ability Remote Diagnostics System for utstyrsovervåking og feilsøking. I dag, med over 1000 skip knyttet til ABB Ability Collaborative Operations over hele verden, er digitale tjenester kjernen i å støtte fartøyer fra land.