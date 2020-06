ABB leverer til for bærekraftig brønnbåt

«Færøysund» skal bli et av de mest miljøvennlige brønnbåtene med batteribasert fremdriftsteknologi fra ABB.

Brønnbåten «Færøysund» skal bli et av de mest miljøvennlige fartøyene i sitt slag, takket være ABBs kraft- og energisystem. Som den første brønnbåten med ABBs hybride kraft- og fremdriftsløsning med integrert energilagring, bidrar «Færøysund» til grønt skifte i den maritime næringen.



Det 77 meter lange dieselelektriske fartøyet bygges ved Aas Mek. Verksted AS verft i Vestnes, sør for Molde. Kunde Nova Sea Service AS er en av Norges største produsenter av oppdrettslaks. Levering skjer i september 2021. «Færøysund» er Aas Mek. Verksted AS andre nybygg for Nova Sea Service AS.



VELDIG STOLT

– Vi er veldig stolte av innovasjonen i prosjektet og vår rolle i å støtte Nova Seas mål om å levere ferskere og mer smakfulle produkter fra fangst til bord, sier Halvard Aas, Aas Mek. Verksted AS i en pressemeldning.



– Forbrukerne er i økende grad klar over behovet for bærekraft i transportkjeden, og samarbeidet vårt med ABB har resultert i en kraftløsning for «Færøysund» som støtter transport av levende fisk og samtidig minimerer karbonavtrykket.



TAR BORT EFFEKTTOPPER

Batterier om bord vil ta effekttopper når skipet opererer med stor belastning, optimalisere energibruket og reduserer drivstofforbruket og CO2-utslipp. Energilageret vil også være kritisk for å støtte fiskehelse og fungere som reserve i tilfelle strømbrudd. I miljøfølsomme områder vil energilageret i kombinasjon med landstrøm, muliggjøre utslippsfri drift.



-– Dette er en veldig sofistikert brønnbåt med energieffektivitet som bidrar til bærekraft i både næringskjeden og i arbeidsmiljøet, sier Sindre Sætre, leder for ABBs marinevirksomhet i Norge.



–Leveransen bygger på mange års ABB-erfaring innen hybridkraftløsninger, og vi er stolte over den første til et slikt spesialfartøy. Ordren akselererer også skiftet til grønne teknologier innen shipping.



FISKEHELSE I FØRERSETET

ABBs leveranse består av en elektrisk, digital og oppkoblet fremdriftsløsning som består av to ACS880-omformere, to permanentmagnetmotorer og energilagringssystem som inkluderer en batteripakke, lavspenttavler og et energistyringssystem (PEMS). ABB leverer også ingeniørtjenester, prosjektledelse og igangkjøring, og vil tilby et komplett spekter av fjerndiagnostiseringstjenester.

Brønnbåten er basert på et proprietær design som inkluderer et 3000m3 lasterom, som kan skilles i to brønner, og et trykkbasert laste- og lossesystem. De sofistikerte vannbehandlings-, oksygenasjons- og sirkulasjonssystemene bruker ultrafiolett lys for å eliminere mikroorganismer og filtre for å kontrollere lakselus. Stress er kjent for å påvirke fiskehelsen og potensielt smak, derfor sikrer løsningene at frakten skjer på en skånsom og sikker måte, ifølge Aas Mek