ABB og Ponant inngår 10 års MarinceCare serviceavtale

Le Commandant Charcot ble nylig det første ekspedisjonsskipet som nådde den geografiske nordpolen. ABB i Norge har signert en avtale med rederiet Ponant for ABB MarineCare-tjenester for å sikre trygg og bærekraftig drift.



Den omfattende 10-årige serviceavtalen inneholder fjernstøtte, diagnostikk og tilstandsovervåking døgnet rundt, samt forebyggende og planlagt vedlikehold, og de kritiske reservedelene for å opprettholde driftseffektiviteten. Serviceomfanget inkluderer også garanti for skipets energilagringssystem, levert og integrert av ABB.



VIKTIGSTE FORDELER

De viktigste fordelene med ABB MarineCare inkluderer økt sikkerhet, reduserte drifts-, vedlikeholds- og administrasjonskostnader og maksimert fartøysoppetid. Regelmessig vedlikehold og kontinuerlig bevissthet om teknisk «helsestatus» gjør det mulig å løse mulige problemer på distanse, forhindre eskalering av feil og redusere behovet for ikke-planlagte aktiviteter. Åtte ABB Ability™ samhandlingssentre rundt om i verden, inklusive på Fornebu utenfor Oslo, gir 24/7 support som sikrer dedikert ekspertise og raske responstider.



– Hos Ponant er vi stolte av å la gjestene våre oppleve verdens mest fantastiske destinasjoner, i visshet om at deres sikkerhet og miljøet er våre høyeste prioriteter, ser Mathieu Petiteau, direktør for nybygg hos Ponant. - ABBs støtte sikrer optimal ytelse av vår avanserte ABB-teknologi på kontinuerlig basis, noe som gir oss fullstendig trygghet og lar oss fokusere på å levere en unik reiseopplevelse.



– Ponants høye standarder for sikkerhet og bærekraft er avgjørende når de opererer i isolerte miljøer som Arktis og Antarktis, sier Jyri Jusslin, servicesjef for ABB Marine & Ports. - Vår MarineCare-avtale sikrer at Le Commandant Charcot har full tilgang til våre fjerntjenester uansett hvor i verden hun seiler, og tilbyr skipets mannskap kontinuerlig opplæring for å hjelpe dem med å håndtere eventuelle, uforutsette problemer.



DET STØRSTE NOEN GANG

Polar Class 2-ekspedisjonsfartøyet har det største energilagringssystemet som noen gang er installert på et cruiseskip, samt to ABB Azipod® fremdriftsenheter med en samlet effekt på 34 megawatt. Det elektriske Azipod®-systemet er nedsenket utenfor skipsskroget og kan rotere 360 grader, noe som øker manøvrerbarheten og driftseffektiviteten betydelig og reduserer drivstofforbruket med opptil 20 prosent sammenlignet med konvensjonelle aksellinjesystemer.



Ponant

Ponant ble grunnlagt i 1988 av offiserer i den franske handelsflåten.

Rederiet tilbyr en ny cruisetype under fransk flagg med sitt eget konsept for sjøreiser og forpliktelse til å fremme bærekraftig og ansvarlig turisme.

Sentrert rundt seiling til eksepsjonelle og uvanlige destinasjoner ombord på raffinerte designyachter, hvor livsstil og utmerket mat er en prioritet.



ABB