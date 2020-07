ABB skal drive verdens største diamantutvinningsskip

ABB leverer integrert kraft- og fremdriftssystem for verdens første spesialbygde diamantutvinningsskip. Illustrasjon: Marin Teknikk AS.

ABB vil levere et integrert kraftsystem som sikrer at verdens største og mest teknisk avanserte diamantutvinningsskip oppfyller eksepsjonelle krav til sikkerhet, effektivitet og tilgjengelighet. Skipet bygges av Damen ved Damen Shipyards Mangalia ved Svartehavet i Romania. Økonomiske detaljer om kontrakten ble ikke offentliggjort.



Med en totalkostnad på 468 millioner dollar er fartøyet den største enkeltinvesteringen som noen gang er gjort i marin diamantindustri. Skipet benytter avansert sjøbunnskrabbing - en teknikk for å utvinne diamanter fra havbunnen. Nybygget vil bli levert til Debmarine Namibia, et joint venture mellom regjeringen i Namibia og De Beers Group i 2022. De Beers Group ble startet i 1888 og er verdens ledende diamantselskap, med enestående kompetanse innen leting, utvinning og markedsføring av grove diamanter.



PÅ VEI OPPOVER

Namibia har de best kjente diamantforekomster i vann i verden. Debmarine Namibia utvinner diamanter med høyest tilgjengelige kvalitet på vanndybder mellom 90 og 150 meter, utenfor sørvestkysten av landet. Langs kysten av Namibia blir diamanter tradisjonelt utvunnet i åpne dagbrudd. Men, ettersom den landbaserte utvinningen forventes å være over om 15 år, er offshore gruvedrift på vei oppover.



Det nye skipet på 177 meter er designet av norske Marin Teknikk. Det vil bli det største skipet i rederiets flåte og overstige Debmarine Namibias nåværende største fartøy, Mafuta, med 8 000 tonn deplasement (fartøyets vekt basert på mengden vann som fortrenges av skroget). Diamantutvinningsskipet forventes å øke rederiets årlige produksjon med 35 prosent og bidra med ytterligere 500 000 karat.



DRIFTSTIMER OG VEDLIKEHOLDSBEHOV

Offshore gruvespesialisten har tidligere installert ABBs kraftsystemer om bord på SS Nujoma (SSN), Debmarine Namibias dypvanns diamantleting- og prøvetakingsskip.



- Suksessen til SSN, med høy pålitelighet, effektiv posisjonering og lavt drivstofforbruk kombinert med sikker drift, var medvirkende til valg av de samme systemene for det nye diamantutvinningsskipet, med ABBs kraftsystemer som en integrert del av løsningen, sier Michael Curtis, som leder nybyggprosjektet for Debmarine Namibia.



Den nyeste ABB-teknologien vil sikre at fartøyet oppnår uovertruffen oppetid. I tillegg til det avanserte systemet for kraftproduksjon og -distribusjon og fremdriftssystem - basert på elektriske motorer med variabel hastighet, inkluderer løsningen en maritim, avbruddsfri strømforsyning (MUPS) for å støtte skipets viktige styringsprosesser. Det reduserer risikoen for kritisk strømtap og nedetid betydelig. ABBs MUPS er designet for kontinuerlig tilgjengelighet og sikrer strøm til fartøyets kontrollsystemer for undervanns-krabberen og prosessanlegget som sorterer havbunnssedimenter for utvinning av diamanter. ABBs avanserte og integrerte kraftsystem vil bidra til å optimalisere maskinbelastning samt redusere driftstimer, drivstoffkostnader og vedlikeholdsbehov.



LANDEMERKEPROSJEKT

- ABB er et pålitelig og globalt ledende teknologiselskap som kan levere løsninger for avanserte og komplekse, spesialbygde fartøy. Vi er glade for å jobbe med dem som en del av et landemerkesprosjekt for begge selskaper, sier administrerende direktør Mark Vermeulen, Damen Offshore & Transport.



- Dette er et helt spesielt skip, spekket med sofistikert teknologi, og et prosjekt som krever et spesielt nært forhold til kunden for å sikre at optimale løsninger blir levert for eksakte spesifikasjoner, sier Juha Koskela, sjef for ABBs marinevirksomhet. - Vi er glade for å se at teamet bak dette avanserte fartøyet anerkjenner fordelene med effektivitet, sikkerhet og oppetid som er tilgjengelig gjennom integrasjon. Denne suksessen er også i samsvar med økende bruk av ABBs elektriske, digitale og tilkoblede løsninger på tvers av flere fartøystyper og driftsprofiler.