ABB skal levere til ti elferjer i Lisboa

ABB skal levere kraftløsninger til ti slike portugisiske ferjer. Illustrasjon: ABB.

ABB har vunnet en betydelig kontrakt med den spanske skipsbyggeren Astilleros Gondán for å levere helelektriske kraftløsninger for 40 meters hurtigbåter som transporterer opptil 540 passasjerer på Tagus-elven i Lisboa.





Ti nye elferjer i Lisboa vil kutte utslipp av 6500 tonn CO 2 årlig og forbedre miljøet i Portugals hovedstad.



De ti nye ferjene vil bli operert av det offentlige ferjeselskapet Transtejo SA. Elferjene vil erstatte den eksisterende flåten på rutene når de kommer i drift mellom 2022 og 2024. I tillegg til energilagring vil ABB levere en fullintegrert, elektrisk kraftløsning og et integrert marine- og fremdriftsautomasjonssystem. Prosjektet for fornyelse av flåten representerer en betydelig forpliktelse fra storbyplanleggerne i Lisboa for å akselerere innføringen av utslippsfri kollektivtrafikk. Finansielle detaljer om kontrakten ble ikke avslørt.



BETYDELIG BIDRAG

– Vi er veldig stolte over å eksportere til nok et maritimt nullutslippsprosjekt med et betydelig bidrag til det grønne skiftet, sier Andree Underthun, leder for ABBs marinevirksomhet i Norge.



Økt elektrifisering av transport, inkludert transport på innlandsvannveier, vil spille en nøkkelrolle for å hjelpe Portugal med å oppnå karbonnøytralitet innen 2050. Ifølge det nasjonale veikartet for karbonnøytralitet 2050, har transportsektoren som mål å oppnå 98 prosent reduksjon i klimagassutslipp, sammenlignet med 2005, ved å styrke det offentlige transportsystemets rolle og erstatte dagens transportmidler for fossilt drivstoff med en hovedsakelig elektrisk flåte.



ABB anslår at overgang til elferjer på Tagus-elven vil kutte rundt 6500 tonn CO 2 -utslipp hvert år. Dette tilsvarer de årlige utslippene fra rundt 1400 personbiler.



TOPP PRIORITET

– Kutt av klimagassutslipp er topp prioritet i byplanlegging. I dag må teknologiene som velges for hurtigferjer som kjører så nær hjertet av byen være rene og grønne og velprøvde når det gjelder sikkerhet og pålitelighet, sier Antonio Pacheco, direktør for fiberglassavdelingen hos Astilleros Gondán.



– ABB er valgt både på grunn av energieffektivitet og sin omfattende erfaring med helelektriske og hybride fremdriftsløsninger til ferjemarkedet.

– Ferjeoperatører som betjener innlandsvann har vært blant pionerene innen framdrift uten utslipp, og vi er stolte over at ABBs teknologi vil støtte bærekraftsmålene til en av Europas store hovedsteder, sier Juha Koskela, globale leder for ABBs maritime virksomhet. - Dette prosjektet er en annen viktig milepæl for fremdrift uten utslipp og viser at velprøvd teknologi er tilgjengelig i dag for å betjene fremtidige behov for bærekraftig, rask passasjertransport.



STORE BATTERIPAKKER

De nye ferjene vil bli drevet av batteripakker med en total kapasitet på 1860 kWh hver. ABBs første kontrakt dekker den fullintegrerte, elektriske kraftløsningen og et integrert marine- og fremdriftsautomasjonssystem for alle ti elferjer og batteripakken for det første fartøyet i serien. ABBs prisbelønte Onboard DC GridTM kraftdistribusjonssystem vil sikre at batteriets kraft leveres til ferjens delsystemer på en optimal måte, samt muliggjøre sikker integrering og pålitelig drift av andre deler av fremdriftssystemet. Det totale kraftoppsettet vil bli styrt av ABBs kraft- og energistyringssystem (PEMS ™), som også vil øke feiltoleransen og gi en høy grad av pålitelighet, samtidig som det sikrer maksimal levetid for batteriene.



Elferjene på 40 meter vil ha en kapasitet til å frakte opptil 540 passasjerer på tre viktige ruter som knytter Lisboa til Cacilhas, Seixal og Montijo på sørbredden av Tagus-elven. De vil ha en servicehastighet på 16 knop og en maksimal hastighet på 17 knop.



Med den internasjonale maritime organisasjonens mål om å redusere utslipp fra skip med minst 50 prosent innen 2050 sammenlignet med 2008, representerer det helelektriske ferjeprosjektet et betydelig bidrag til bærekraftig skipsfart i Lisboa. Ferjeindustriforeningen Interferry anslår at sektoren transporterer over 2 milliarder passasjerer over hele verden årlig, med elektrisk fremdrift vurdert som velprøvd teknologi som kan redusere utslipp på global skala.



130 BATTERIFERJER I DRIFT

Data fra Maritime Battery Forum viser at over 130 batteridrevne ferjer allerede er i drift og ytterligere 90 er i bestilling. ABB har i løpet av de siste ni månedene kunngjort leveranser til helelektriske ferjeprosjekter med blant annet P&O Ferries, Washington State Ferries og Busan Port Authority i Sør-Korea.

Ferjene skal brukes på tre viktige ruter som knytter Lisboa til Cacilhas, Seixal og Montijo på sørbredden av Tagus-elven. Foto: ABB.