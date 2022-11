ABB-teknologi skal drive banebrytende oppdrettsanlegg

ABB er totalleverandør av elektro, instrumentering, styring og telekommunikasjon til verdens største konstruksjon i termoplast, Marine Donut

Marine Donut er et innovativt, lukket oppdrettsanlegg med justerbar gjennomstrømning, vanninntak under lusebeltet, slamoppsamling og kraft-fra-land

ABBs leveranse er basert på åpne grensesnitt for smidig integrasjon av tredjepartsutstyr

Nils-Johan Tufte, administrerende direktør og partner i Bluegreen, hadde idéen til det smultringformede oppdrettsanlegget. Han har sammen med teamet sitt stått for utvikling av konseptet.Marine Donut er et gjennomstrømningsanlegg som mosjonerer fisken, der strømmen kan justeres for å gjenskape miljøet i elver. Det er også utstyrt med slamoppsamling for minimale utslipp. I tillegg er vanninntaket under lusebeltet og en lukket membran skal forhindre at fisk rømmer. Strøm fra land og et stort solcelleanlegg sørger for drift med fornybar og kortreist energi. Anlegget får en diameter på rundt 60 meter med en kapasitet på 1100 tonn maksimal tillatt biomasse (MTB).– Innovative Marine Donut er et viktig skritt for en mer bærekraftig havbruksnæring. Samtidig åpner løsningen for nye og lønnsomme produksjonsstrategier for bransjen, sier Tor Ove Lussand, leder for ABB Energy Industries i Norge. – Derfor er det ekstra stor stas å støtte prosjektet med våre totalløsninger og kompetanse innen havbruk.For maksimal pålitelighet er ABBs elektro– og styringssystemer dublert (redundante). Dersom en del av systemene må tas ut av drift, kan oppdrettsanlegget opereres videre. Leveransen dekker også avbruddsfri strømforsyning (UPS), prosessinstrumenter, analyseutstyr, kommunikasjonsutstyr og kameraer, både over og under vann. Alt utstyr, også tredjepartsutstyr som pumper, ventiler, lys og oksygensystem, er integrert ved hjelp av åpne grensesnitt, blant annet Profinet og Modbus TCP, begge Ethernet-baserte løsninger.– Å benytte etablerte industrigrensesnitt for sammenkobling av teknisk utstyr byr på fordeler som smidig og pålitelig integrasjon, maksimal funksjonalitet samt enklere modifikasjoner. Ved å levere slike løsninger bidrar vi til lavest mulig livssykluskostnader, sier Lussand.ABBs nøkkelferdige totalleveranse inneholder ingeniørtjenester, produksjon, installasjon, testing og igangkjøring. Styringssystemet er tilrettelagt for utvidet digitalisering med ABB Ability for sikker, skybasert strømming av driftsdata for optimalisering av drift og vedlikehold.