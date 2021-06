ABB-teknologi til verdens største sivile sykehusskip

Sykehusskipet Global Mercy har ekstrem manøvrerbarhet som gjør at hun kan komme inn i lite tilgjengelige havner Foto: Tianjin Xingang Shipyard.

ABBs Azipod®-fremdrift vil hjelpe Global Mercy™ til å komme inn i mindre tilgjengelige havner utenfor den afrikanske kysten, samtidig som det reduserer vibrasjoner og støy, avgjørende for komforten til opptil 200 pasienter og medisinsk personell om bord.



Med rundt 5 milliarder mennesker globalt som ikke har tilgang til kirurgisk behandling, bruker den internasjonale hjelpeorganisasjonen Mercy Ships sykehusfartøy for å utføre operasjoner og medisinsk hjelp gratis til personer som har liten tilgang til helsetjenester. Det nyeste Mercy Ships-fartøyet, verdens største, spesialbygde, sivile sykehusskip, Global Mercy, ble levert av Tianjin Xingang Shipyard i Kina under en offisiell seremoni 24. juni 2021. Global Mercy er utstyrt med to ABB Azipod® fremdriftsenheter, som del av en omfattende leveranse av elektriske, digitale og tilkoblede løsninger for å optimalisere driften.



SMALE PASSASJER, GRUNNE HAVNER

Azipod®-systemet er kjent for sin overlegne manøvreringsevne, muliggjort av 360-graders rotasjon, og hjelper skipet på 174 meter å navigere gjennom smale passasjer og legge til kai i grunne havner, som er mindre tilgjengelige for andre fartøyer. Da mange afrikanske havner er for grunne for store skip, og med begrenset eller manglende tilgjengelighet på slepebåt, vil denne funksjonen ved Azipod®-fremdrift vise seg å være avgjørende for Global Mercys evne til å levere helsetjenester til de som trenger det. I tillegg minimerer Azipod®-systemets banebrytende design støy og vibrasjoner, og sørger for et jevnere og stillere opphold for pasienter og mannskap om bord.



Designet av Deltamarin, med Stena RoRo-ansvarlig for fartøysspesifikasjon og prosjektledelse, vil Global Mercy inneholde seks operasjonsstuer, sykehusavdelinger for 200 pasienter, generelle polikliniske fasiliteter, synsbehandling og tannklinikker og eget laboratorium. Fartøyet forventes å legge ut på sitt første medisinske oppdrag til Afrika sør for Sahara i 2022 med hjelpeorganisasjonens eksisterende fartøy Africa Mercy og dermed mer enn doble kapasiteten til Mercy Ships for å tilby gratis helsetjenester.



– I tillegg til å tilby komfortnivåer som tilsvarer et høykvalitets cruiseskip, må sykehusskip tilby nødvendige kirurgiske inngrep, noe som gjør det avgjørende at vibrasjoner holdes på et minimum, sier Per Westling, administrerende direktør, Stena RoRo. - I sjøforsøk var ytelsen til ABBs Azipod® fremdrift enda bedre enn forventet, og overgikk forventningene om sikker retur til havn og ga stødig og godt kontrollert seiling.



FJERNOVERVÅKING

– Global Mercy vil forandre livet til mennesker som ellers ikke ville ha tilgang til helsetjenester av høy kvalitet, og vi er stolte over å være involvert i et så bemerkelsesverdig prosjekt, sier Juha Koskela, leder for ABBs marinevirksomhet. – Vi er sikre på at ytelsen til Azipod® fremdrift vil bidra til sikker og vellykket medisinsk behandling om bord og tillate Global Mercy å støtte mennesker i områder som ellers ville være for utfordrende å få tilgang til.



Azipod®-systemet kommer til verftet ferdig sammensatt, og er betydelig enklere å installere enn en tradisjonell aksellinjedrift. Systemet plugges rett inn i fartøyets skrog. - Enkel installasjon av Azipod® fremdriftssystemet har vært en avgjørende faktor, så vel som vårt tidligere vellykkede samarbeid med ABB om andre prosjekter for passasjerskip, sier Haibo Mao, leder for konstruksjon hos Tianjin Xingang Shipyard.



I tillegg til de to 2,85 megawatt (3,821 hk) Azipod®-enhetene inkluderer ABBs leveranse generatorer, elektrisk bryteranlegg, transformatorer og drives, samt brokontroller for fremdriftssystemet og ABB Ability™ Marine Remote Diagnostic System, som detekterer feil umiddelbart og muliggjør utbedring av feil om bord.



24/7-SUPPORT

Når Global Mercy er i drift, vil skipet ha døgnkontinuerlig støtte fra ABB Ability™ Collaborative Operations Centers, som betjener over 1000 skip over hele verden. Fra disse sentrene overvåker ABB-eksperter skipssystemer, koordinerer diagnostikk av utstyr og tilbyr prediktive vedlikeholdstjenester, med 24-timers, global, teknisk support. Denne støtten er viktig for flytende sykehus, som krever de høyeste standarder for sikkerhet og pålitelighet.



Sykehusskipet Global Mercy. Foto: Tianjin Xingang Shipyard/Stena RoRo. Azipod®-systemet er kjent for sin overlegne manøvreringsevne. Foto: Tianjin Xingang Shipyard/Stena RoRo.