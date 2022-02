ABB vinner systemordre for neste generasjon havvindfartøy

ABB i Norge vinner systemordre for neste generasjons havvindfartøy (Ill. Eneti Inc.)

ABB sikrer en ordre på rundt 27 millioner dollar for å forsyne Enetis to nye fartøy med avanserte kraft-, automasjons- og kontrollsystemer for forbedret sikkerhet og ytelse. Fartøyene vil støtte et raskt voksende havvindmarked, i tråd med Enetis fokus på å bygge en rasjonell og bærekraftig virksomhet innen marinbasert, fornybar energi. Hybrid batteriløsning vil bli integrert for å øke driftssikkerheten og fleksibiliteten samtidig som utslippene reduseres.



De to 330 millioner dollar installasjonsfartøyene for havvind vil bli levert til den Monaco-baserte havvindaktøren Eneti Inc. fra det sørkoreanske verftet Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) mellom 3. kvartal 2024 og 2. kvartal 2025 med avansert kraft, automasjon og kontrollsystemer, sanntids ytelsesanalyse og elektrisk fremdrift fra ABB i Norge. ABB-ordrene for de to skipene ble bokført i henholdsvis 3. kvartal 2021 og 1. kvartal 2022 og utføres ved hovedkontoret på Fornebu og i Ulsteinvik.



NESTE GENERASJON

De fremtidssikre fartøyene kan installere neste generasjons turbiner på opptil 65 meters dybde, og kan oppgraderes til nullutslippsdrift. Fartøyene utrustes med batterier fra ABB for økt bærekraft, inkludert energigjenvinning fra driften av fartøyet.



Med økende etterspørsel etter vindkraft, øker også behovet for havvindfartøyer som kan betjene det voksende segmentet effektivt og bærekraftig. I 2020 vokste havvindproduksjonen med nesten 30 prosent, med en kapasitetsøkning på 6 GW1. Det internasjonale energibyrået anslår at 310 GW vindkraft, inkludert 80 GW havvind, må legges til den globale energimiksen hvert år for at verden skal oppnå karbonnøytralitet innen midten av århundret i sitt veikart "Net Zero by 2050".



– Vi er glade for å samarbeide med ABB om våre nye flaggskip. ABBs dokumenterte merittliste og erfaring med teknologi for den marine industrien og spesielt det bærekraftige havvindfartøysegmentet, var den avgjørende faktoren i dette prosjektet, sier Francesco Bellusci, administrerende direktør hos Eneti Inc.



– Denne kontrakten bekrefter igjen at våre løsninger møter behovene til et svært krevende marked og er anerkjent for deres operasjonelle og miljømessige ytelse, sier Rune Braastad, leder for marine systemer hos ABBs maritime virksomhet.



– Eneti 'godkjenningsstempel' viser deres preferanse for vår bærekraftige, hybride fremdriftsteknologi og omfattende erfaring med dynamisk posisjonerte (DP) fartøyer, og spesielt havvindfartøy. Vi ser frem til å støtte Eneti gjennom prosjektfasen til disse toppmoderne fartøyene og i neste fase av deres reise i havvindmarkedet.



INTEGRERTE SYSTEMER

De nye fartøyene utrustes med ABBs integrerte automatiserings-, kraft- og elektriske fremdriftssystemer, inkludert såkalt closed-ring og closed-buss-løsninger. Det lukkede «bus-tie DP2-systemets» forbedrede motstandsdyktighet mot feil sikrer presis posisjonering samt sikker og forutsigbar ytelse under drift.



Lukkede bussløsninger er mindre følsomme for nettverksforstyrrelser og reduserer risikoen for tap av kraft og fremdrift. De oppnår også bedre motorutnyttelse for å forbedre effektiviteten og støtte. ABB vil også integrere et energilagringssystem, som vil redusere drivstofforbruk, slitasje og motordriftstimer. Batterikraft forbedrer fartøyenes operasjonsfleksibilitet ved å gi "spinning reserve" backup-kraft, "peak shaving" for kortvarig belastningsvariasjon, regenerering av energi og forbedret dynamisk ytelse som støtter øyeblikkelig kraftbehov.



ØKT LØNNSOMHET

Fartøyene vil dra nytte av økt lønnsomhet på grunn av høyere tilgjengelighet med ABBs digitale løsninger. ABB Ability™ Marine Remote Diagnostic System reduserer behovet for service på fartøyet og forbedrer systemytelsen, mens ABB Ability™ Octopus – Marine Advisory System gir prognoser for bevegelser og respons, og hjelper fartøyene med å optimalisere driftsvinduet.



ABB tilbyr elektriske, digitale og oppkoblede løsninger for havvindsegmentet for å øke sikkerhet, effektivitet og bærekraftig drift.

Med økende etterspørsel etter vindkraft, øker også behovet for havvindfartøyer som kan betjene det voksende segmentet effektivt og bærekraftig. (Ill. Eneti Inc.)