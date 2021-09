ACEL AS med nok en storkontrakt

MF Karlsøyfjord skal være på Molde-Vestnessambandet, og skal ferdigstilles til juni 2022.

ACEL AS kan melde om nok en storkontrakt i ordreboken, denne gangen står de for komplett elektroinstallasjon og levering av hybridanlegget i anledning ombyggingen av fergen MF Karlsøyfjord på Fiskerstrand verft.



MF Karlsøyfjord ankommer Fiskerstrand verft ved årsskiftet, og fergen skal da ombygges fra dagens LNG-fremdriftssystem til et mer miljøvennlig hybridsystem med batteri som kraftkilde.



ACEL AS har tidligere hatt fire ombygginger av denne typen, der de har installert Siemens-pakken på hybridanlegg. Men dette er første kontrakten hvor Siemens-pakken inngår som en del av deres leveranse.



– Vi har gode erfaringer med installasjon av Siemens sitt hybridsystem i denne typen oppdrag, og har lenge hatt et godt samarbeid med Siemens, forklarer Klaus Kjerstad, administrerende direktør i ACEL AS. – Det er også en tillitserklæring når vi kan ta inn Siemens-pakken som en del av vår leveranse.



MILJØVENNLIG OPPGRADERING

MF Karlsøyfjord skal være på Molde-Vestnes sambandet, og skal ferdigstilles til juni 2022. Ombyggingsarbeidet er en oppgradering i henhold til DNV-GLs “battery power”-notasjon, hvor batteriene blir den primære energikilden til fartøyet. Ved å ta i bruk et nytt og moderne batterisystem fra Siemens, vil hybridiseringen gi betydelige miljøfordeler i henhold til myndighetenes krav for denne type fartøyer.



ACEL AS har vedtatt en egen strategi for å holde grønt fokus innenfor eget fagområde, og denne typen ombygging av fartøy er et riktig steg på vegen mot en grønnere fremtid;



– Vi jobber for å få et grønt skifte innenfor elektroinstallasjoner. Dette oppdraget er derfor helt i tråd med vårt fokus på å ta i bruk grønn teknologi også på fremdriftssystemer. Noe som spesielt er viktig for å minske CO2-utslipp i henhold til de krav og målsettinger vi har i Norge, forteller Kjerstad





EN LYS FREMTID I MØTE

ACEL AS har de siste årene hatt en enorm oppdragsmengde, og 2021 er intet unntak. Med storkontrakten med Fiskerstrand Verft i ordreboken, har de gjort enda et betydelig hopp i ordremengden. Noe som videre utløser et stort behov for flere dyktige medarbeidere, for å få gjennomført alle prosjektene de nå har på gang.



Klaus Kjerstad forteller at ACEL AS har en veldig god og trygg fremtid foran seg, og at de ligger bedre an enn de hadde i prognosene sine for 2021;



– Vi har det inneværende året doblet hele ordreserveren vår, som i utgangspunktet var god. Det er kjekt å kunne si at vi nå har en “all time high” på ordrebeholdningen, vi ligger godt foran budsjettet for 2021 allerede - både i omsetning og i resultat, sier han før han avslutter; - Vi gleder oss til vegen videre og håper å vokse videre med enda flere dyktige ansatte på laget.

Klaus Kjerstad, administrerende direktør i ACEL AS