Advarer båteiere mot tyverihøst

Redningsselskapet

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær organisasjon.

Visjonen er «Ingen skal drukne».

1 500 redningsmenn og -kvinner bemanner 53 redningsskøyter langs hele kysten og på de to største innsjøene.

Redningsselskapet er ofte de første på stedet når uhellet er ute.

– Den siste tiden har det vært tyverier fra flere båthavner i vårt distrikt, sier politioverbetjent i Øst politidistrikt, Jan Kevin Brunvoll.I første halvår ble det stjålet båter, båtmotorer og utstyr for over 60 millioner kroner i Norge, ifølge tall fra Finans Norge. Tallene viser i tillegg en økning på nærmere 50 prosent i antall båt- og båtmotortyverier sammenlignet med i fjor. Hvis trenden fortsetter, estimerer Finans Norge at det kan bli stjålet for over 164 millioner kroner i løpet av året.Brunvoll i politiet oppfordrer båteiere til å ta forholdsregler, spesielt nå på høsten.– Gjør arbeidsforholdene vanskeligere for tyvene. Ikke plasser båten i et mørkt og avsidesliggende område, lås båten med FG-godkjente produkter og ha jevnlig tilsyn, sier han.Et tyverisikringsgrep mange benytter seg av, er tyverimerking av båt og motor.Det vil si at båten og motoren er gitt en unik identitet av Securmark som gjør den mindre attraktiv å stjele, og enklere å spore. Politi, tollvesen og grensepoliti i Europa benytter systemet, og flere forsikringsselskap både krever og anbefaler båteiere denne tyverisikringen.Over 250.000 båter og båtmotorer er tyverimerket av Securmark, som er heleid av Redningsselskapet. Men det er mange båteiere som ikke er klar over at de har produktet, ifølge daglig leder i Securmark, Kjetil Aa. Skaare.– Årsaken er at båten er kjøpt brukt, og ny eier ikke har registrert den i sitt navn. Det gjør jobben til både politi, tollvesen og grensepoliti vanskeligere når vi ikke har korrekt eierinformasjon, sier Skaare, og forklarer at det er både enkelt og fort gjort å ta eierskap til egen båt: - Det gjøres trygt og enkelt med BankID på våre nettsider, og det tar ikke mange minuttene, sier han.Skal du ikke bruke båten mer denne sesongen er anbefalingen krystallklar: Ta den opp!– Vår klare oppfordring til båteiere som ikke planlegger flere turer denne sesongen er å få opp båten så snart som mulig. Dette gjelder selvsagt ikke de mange tusen som fisker hummer eller som vil ha fine høstturer på sjøen, sier Kjetil Aa. Skaare.