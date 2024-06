Agentavtale for Optimar

Signeringen med OctoAqua bidrar til å styrke tilstedeværelsen til Optimar i den tyrkiske oppdrettsnæringen, skriver Optimar i en pressemelding.



– OctoAqua er en ledende leverandør av innovative løsninger til oppdrettsnæringen i Tyrkia. Derfor er vi veldig fornøyde med denne avtalen. Samarbeidet er allerede godt etablert, og vi ser frem til mange spennende prosjekter fremover, sier Hans Owen Thunem, Vice President Sales Aqua i Optimar.



Ekspanderer i det tyrkiske markedet

OctoAqua skal representere Optimars fabrikksystemer og prosesseringsutstyr i hele Tyrkia. Dette markerer et betydelig skritt i Optimars ekspansjon i det tyrkiske markedet.

– OctoAqua tilbyr komplette spesialtilpassede løsninger til kundene våre – både på land og til sjøs. For å opprettholde posisjonen vår innen prosessering, er samarbeid med sterke selskaper som Optimar helt avgjørende.



Perfekt koalisjon

Dr. Ertogrul Gundogdo er overbevist om at Optimar og OctoAqua er en perfekt koalisjon og vil være en pådriver for utviklingen av oppdrettsnæringen i Tyrkia i årene fremover.

Optimars ekspertise når det kommer til prosesserings løsninger av høy kvalitet passer godt sammen med målet vårt om å tilby markedets beste løsninger til våre kunder, forteller Hilal Tolasa Gündoğdu, medgründer av OctoAqua.

– Oppdrettsnæringen i Tyrkia er i vekst, og etterspørselen etter kvalitetsløsninger innen prosessering øker. Gjennom samarbeidet med OctoAqua kan vi tilby løsninger som møter høye standarder, legger salgssjef i Optimar, Håvard Worren, til.