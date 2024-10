Amerikansk hangarskip i Norge for å trene med norske styrker

Hangarskipsgruppen med USS «Harry S. Truman» i midten seiler gjennom Doverstredet 14. oktober på vei mot norske farvann. Foto: Mike Shen, U.S. Navy

I oktober og november skal norske styrker trene sammen med hangarskipet USS «Harry S. Truman» og flere andre fartøy i norske farvann og nærområder.





USS «Harry S. Truman» er et av verdens største hangarskip og tilhører US 6th Fleet i den amerikanske marinen, U.S. Navy. Nå befinner hangarskipet seg i norsk farvann sammen med flere av sine støttefartøy.



Fartøyene inngår i hangarskipsgruppen Harry S. Truman Carrier Strike Group.



Gruppens tilstedeværelse gir det norske forsvaret en unik mulighet til å videreutvikle samarbeidet og jobbe tettere sammen med vår viktigste allierte, USA. Det er planlagt øvelser med flere av Forsvarets avdelinger.



VIKTIG FOR NORGE OG NORDEN

– Norges og Forsvarets evne til å ta imot allierte er avgjørende for forsvaret av Norge og Norden. Ved å være til stede i nærområdene til Norge og de andre landene i vår region, viser USA tydelig at de vil stå sammen med sine allierte, og at stabilitet i nordområdene også er viktig for dem, sier viseadmiral Rune Andersen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).



Norge og USA har et langvarig og nært forsvarssamarbeid. Det er i norsk interesse at allierte øver og opererer sammen med oss i våre områder. Samarbeidet med USA og NATO bidrar til stabilitet i norske nærområder. Norge og USA har mange felles interesser og prioriteringer, og vi samarbeider innen en rekke områder som informasjonsutveksling, øving og trening, forhåndslagring og ikke minst kontroll med havområdene i nord.



– Forsvaret av Norge bygger på NATOs kollektive sikkerhet og forholdet til nære allierte, i tillegg til nasjonal forsvarsevne. Det tette forsvarssamarbeidet med USA har vært viktig for Norge i mer enn 75 år. Tilstedeværelsen er et viktig signal for det nære bilaterale forholdet og øker troverdigheten av kollektivt forsvar og avskrekking, sier FOH-sjefen.



ØKT AVSKREKKING

Allierte trener, øver og opererer jevnlig i Norge for å være klar til å operere under alle årstider, ved større kriser eller krig. Det bidrar til økt kollektiv sikkerhet og avskrekking for eventuelle fremtidige angrep mot Norge og Norden. Det britiske hangarskipet HMS «Prince of Wales» deltar også på treningen med Norge og USA.



Treningen og øvelsen med hangarskipsgruppene gjennomføres med kapasiteter i flere domener: sjø, luft og land.



– Gjennom vår evne til å samarbeide og integrere kapasiteter mellom domener og NATO-nasjoner har vi en stor militær fordel overfor Russland. NATO er en defensiv forsvarsallianse, samtidig er alliansen alltid klar til å reagere dersom vi blir utfordret, fastslår Andersen.

Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker ikke Forsvaret å gi ytterligere detaljer rundt alliertes operasjoner og øvelser i våre nærområder