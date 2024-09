Amogy med verdens første karbonfrie ammoniakkdrevne fartøy

Om Amogy:

Amogy leverer karbonfrie energiløsninger for å dekarbonisere sektorer som er vanskelige å omstille, som maritim sektor, kraftproduksjon og tungindustri.

Selskapets teknologi for ammoniakk cracking er en ferdigutviklet, skalerbar og svært effektiv metode for cracking av flytende ammoniakk. E

lektrisk kraft genereres i kombinasjon med hydrogenbrenselceller, som har fem ganger større energitetthet som litiumbatterier.

Amogy sitt hovedkontor er i Brooklyn, New York. I tillegg har selskapet kontorer i Houston, Stavanger og Singapore.

Amogys investorer inkluderer Amazons Climate Pledge Fund, Temasek, SK Innovation, Aramco Ventures, Mitsubishi Corporation og AP Ventures.

Amogy, en ledende leverandør av ferdigutviklede, skalerbare og effektive ammoniakk-til-energi-løsninger, kunngjør i dag at verdens første karbonfrie, ammoniakkdrevne fartøy har fullført sin første seilas med suksess på en sideelv til Hudson River, nord for New York City. Slepebåten NH3 Kraken som opprinnelig bygget i 1957 har blitt ombygd med Amogys ammoniakk-til-elektrisitet-system.Fremvisningen av teknologien er et viktig skritt mot å redusere de globale karbonutslippene, og for å nå FNs sjøfartsorganisasjons (IMO) mål om nullutslipp innen 2050. Samtidig viser seilasen levedyktigheten til Amogys teknologi og ammoniakkens potensial som et karbonfritt drivstoff.– Regjeringer og bransjeorganisasjoner over hele verden har satt ambisiøse mål for å redusere globale karbonutslipp. Disse målene kan virke vanskelige å nå, men de er nødvendige. Denne vellykkede seilasen med verdens første karbonfrie, ammoniakkdrevne fartøy viser at de er mulige å nå, sier Seonghoon Woo, CEO og medgründer av Amogy.– Vi har nå fått verdifull innsikt om bruken av teknologien vår på vannet. Dette vil bidra til å akselerere veien mot kommersialisering og praktisk anvendelse. Muligheten til å avkarbonisere sjøfartsindustrien er innen rekkevidde, og for Amogy er dette bare starten, fortsetter Woo.Amogys teknologi har tidligere blitt brukt i en luftdrone, traktor og en semitrailer. Seilasen til NH3 Kraken representerer den største og mest betydningsfulle anvendelsen av Amogys teknologi hittil. Amogy vil bruke innsikten fra denne testen til å videreutvikle teknologien for praktisk anvendelse, både i ombyggingsprosjekter og i nybygg. Amogy jobber allerede med å levere på kontrakter som er signert og under utvikling med selskaper som Hanwha Ocean og Terox.Amogys patenterte ammoniakk-til-energi-system omdanner flytende ammoniakk til hydrogen og nitrogen gjennom en prosess kjent som cracking. Hydrogenet ledes deretter inn i en brenselcelle som genererer høyytelses energi uten karbonutslipp. Teknologien tilbyr en bærekraftig og ren energiløsning som er spesielt utviklet for sektorer som sjøfart og kraftproduksjon. Under seilasen i New York opererte NH3 Kraken på grønn ammoniakk produsert med fornybar energi, noe som ytterligere reduserer karbonavtrykket.Den globale skipsfartsindustrien slipper ut nærmere 1 milliard tonn klimagasser hvert år, noe som tilsvarer utslippene til et G7-land som Tyskland eller Japan. Den vellykkede første seilasen til NH3 Kraken bekrefter det store potensialet som ammoniakk har for å omstille skipsfartsindustrien og andre energisektorer i fremtiden.– Ammoniakk er verdens nest mest produserte kjemikalie. Hvert år transporterer vi 20 millioner tonn av dette globalt gjennom 200 havner. Med denne erfaringen er det fullt mulig å endre tankegangen i bransjen og begynne å bruke ammoniakk som drivstoff, og det kan skje raskt, sier Woo.