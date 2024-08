Anglo Belgian Corporation og Frydenbø utvider samarbeid

ABC

ABC, lokalisert i Gent (Belgia) siden 1912, er en ledende produsent av mellomhastighetsmotorer for marin fremdrift og landbasert kraftproduksjon, og tilbyr motorer med et effektområde fra 600 kW opp til 10,5 MW hver.

Med over 110 års internasjonal erfaring, er ABC dedikert til å levere pålitelige, effektive og miljøvennlige motorløsninger over hele verden.

Frydenbø Group

Frydenbø Group er et familieeid konsern med hovedkontor på Damsgård i Bergen. Konsernet er en betydelig aktør innen forretningsområdene; Bil, Industri, Eiendom, Marine, Global og NXT.

Frydenbø Group har totalt 1000 medarbeidere og omsatte i 2023 for 4,4 mrd. kr.

Frydenbø Industri

Frydenbø Industri er der eventyret startet for 105 år siden.

Delkonsernet er blant Norges fremste leverandører av produkter og tjenester til marin/landbasert industri.

Hovedkontoret ligger på Hanøytangen utenfor Bergen og selskapet har i dag 165 ansatte.

Siden 1993 har Frydenbø Industri samarbeidet med FPT om komplette fremdriftssystemer til mindre fartøy.

Større fremdriftsløsninger leveres gjennom motorleverandøren ABC. Viktige aktiviteter er service (mekanisk og elektro) og leveranse av deler til det profesjonelle markedet, ut fra lokasjonene i Oslo, Bergen, Ålesund, Alta, Øksfjord, Havøysund og Sortland.

I 2019 etablerte industrikonsernet en avdeling i Sverige i tillegg til netthandel for reservedeler.

Frydenbø Industri har utviklet egne løsninger for hybride fremdriftssystemer for arbeidsbåter, avgassrensesystemer, og levetidsforlengelse for livbåtmotorer, som et ledd i vår satsing på bærekraftige produkter.

ABC Engines og Frydenbø Industri AS kunngjør i dag en betydelig utvidelse av sitt strategiske samarbeid, som nå vil inkludere Danmark, Island og Færøyene i tillegg til Norge. Denne utvidelsen bygger videre på det vellykkede partnerskapet som allerede er etablert i Norge, med fokus på salg av motor og servicetjenester til den maritime industrien.Den strategiske utvidelsen av samarbeidet mellom ABC Engines og Frydenbø Industri vil sikre at ABCs toppmoderne motorer blir mer tilgjengelige i de nye regionene. Dette vil gi den maritime industrien i Danmark, Island og Færøyene pålitelige og miljøvennlige fremdriftsløsninger, som er i tråd med de globale målene for bærekraftig utvikling. Samarbeidet støtter overgangen til grønnere energiløsninger ved å fremme bruken av ABCs effektive medium-speed, som både er bærekraftige og fremtidsrettede.ABC Engines og Frydenbø Industri AS er forpliktet til å levere eksepsjonell kundeservice i de nye markedene. Med en kundesentrisk tilnærming, vil begge selskapene tilby skreddersydde løsninger som møter de spesifikke behovene til sine kunder i Danmark, Island og Færøyene. Dette vil styrke deres posisjon som ledende aktører innenfor den maritime industrien i disse regionene.– Utvidelsen av samarbeidet vårt med Frydenbø til Danmark, Island og Færøyene for salg av motorer markerer en betydelig milepæl i vår reise mot å tilby bærekraftige og innovative motorløsninger globalt, uttaler Jean-Christophe Van Acker, salgssjef i ABC Engines.– Vi er sikre på at Frydenbøs ekspertise og engasjement for kvalitet vil være til stor nytte for våre kunder i disse markedene.Per Jarle Røyrvik, administrerende direktør i Frydenbø Industri AS, deler denne entusiasmen:– Vi er glade for utvidelsen av vårt samarbeid med ABC. Det nye samarbeidet sammenfaller med våre strategiske målsetninger om å være en pådriver for en grønnere maritim industri. ABC er et selskap som er dedikert til å levere pålitelige, effektive og miljøvennlige motorløsninger. Ved å utnytte vår kombinerte ekspertise, lar avtalen oss bringe ABCs nye motorer til et bredere publikum i Danmark, Island og Færøyene.Siden starten av 2021 har det strategiske samarbeidet mellom ABC Engines og Frydenbø Industri vært en suksess. Fokus har vært på å levere løsninger til moderne CSOV offshore-fartøy, fiskefartøy og andre skip langs kysten som vektlegger driftssikkerhet og nyskapende teknologi.Kombinasjonen av løsninger som markedet etterspør og Frydenbøs brede erfaring med service på ABC-motorer har vært avgjørende for denne suksessen, avslører Are Davidsen, Head of Sales ABC Engines Norway for Frydenbø Industri.Ingeniørene hos ABC Engines har også gjort store fremskritt i utviklingen av fremtidsrettede produkter, inkludert motorer som kan bruke både konvensjonelt drivstoff og fremtidens drivstoff som metanol og hydrogen. Med flere prosjekter allerede under bygging, utvider Frydenbø nå sitt salgsteam for å kunne støtte de nye markedene med sin ekspertise.