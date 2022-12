Anlegg og Marine Service og RadøyGruppen i samarbeid

Anlegg og Marine Service sitt anlegg.

Anlegg og Marine Service (AMS) og RadøyGruppen har inngått en samarbeidsavtale om å kunne levere komplementære maritime reparasjons- og vedlikeholdstjenester i Bergen Nord. Selskapenes kunder vil dermed få et bredere og mer komplett tilbud, på samme sted og til samme tid.



Gjennom det opprettede samarbeidet vil selskapene kunne tilby kundene komplette leveranser av vedlikehold, reparasjoner, overhalinger og modifiseringer av fartøyer i næringsvirksomhet. AMS kan levere service, overhaling, reparasjon, modifisering og ombygging av de fleste typer motorer, generatorer og transmisjoner. RadøyGruppen kan levere en rekke tjenester



hvorav de innehar en rekke sertifiseringer. På Vetås i Radfjorden har RadøyGruppen sine produksjonslokaler, hvor de har et kaianlegg med kapasitet på opptil 200 meter og vanndyp på 8 meter. På Mangerøy i Mangerfjorden har de et kaianlegg med kai lengde på 105 meter og vanndyp på 10,5 meter. Begge kaianleggene er ISPS godkjente.



BEDRE OG BREDERE TJENESTETILBUD

− Vi ser med glede på samarbeidet med RadøyGruppen som vil gi våre kunder et bedre og bredere tjenestetilbud i Bergen Nord. RadøyGruppen vil bli en solid og viktig samarbeidspartner for oss i årene som kommer, sier daglig leder i AMS, Trond Olsen.



− Vi ser frem til godt samarbeid med Anlegg og Marine Service der vi utfyller hverandre på en god måte og kan tilby et bredt spekter av tjenester sammen» sier Lasse Ståløy, CEO i RadøyGruppen.



SPESIALISTER

AMS er spesialister på leveranse og service av fremdriftssystemer innen maritim sektor. Vi utfører salg, service, reparasjon, vedlikehold og overhaling av motorer, herunder Caterpillar, Cummins, Yanmar, MTU, Detroit Diesel og Mitsubishi. Vi jobber også med propellsystemer, generatorsett, startere og annet mekanisk utstyr. Selskapet har et stort utvalg av deler, filter og tilbehør på vårt lager. Et stort kontaktnett gjør oss i stand til å imøtekomme de fleste henvendelser på raskest mulig måte.



RadøyGruppen produserer alt fra små maskinerte deler, til strukturer på hundrevis av tonn. Vi har et stort fabrikkanlegg på Vetås i Alver kommune. Våre kunder er i det brede segmenter av olje/ gass-, marine- og energisektoren, der vi leverer komplette system i et miljø med internasjonale forsyningslinjer og kundeporteføljer. RadøyGruppens erklærte verdier er Fremtidsrettet, Samarbeidende og Trygg.

