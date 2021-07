Anlegg og Marine Service tildelt pris fra ConocoPhillips

Prisen ble utdelt av Steinar Våge, President Europe, Middle East and North Africa ConocoPhillips (nr 2 fra venstre). Daglig leder i AMS, Trond Olsen, mottok prisen på vegne av selskapet. Grunder, Asbjørn Pedersen, mottok blomster. Foto: Anlegg og Marine Service

Anlegg og Marine Service (AMS) er stolt og ydmyk over å ha blitt tildelt ConocoPhillips’ Supplier Recognition Award for 2020 i kategorien «Doing business better». AMS er en av åtte selskaper globalt som er tildelt prisen for 2020. Overrekkelsen fant nylig sted under en seremoni i AMS’ lokaler i Tananger.



Grunnlaget for prisen er en henvendelse fra ConocoPhillips på bakgrunn av utfordringer med overflatetemperaturen på noen eldre brannpumpemotorer. Vi jobbet tett med deres eksperter og kom frem til en løsning der vi bygget om motorene med vannkjølt turbo. I tillegg ble andre komponenter isolert. Gjennom dialog og godt samarbeid med ConocoPhillips har vi gitt disse motorene forlenget levetid.



AMS er svært takknemlige for de oppdragene som vi får, der vi kan bruke og utvikle vår kompetanse og styrke vår stilling som et kompetansesenter for diesel motorer.



Anlegg og Marine Service holder til i Tananger. Det er 26 personer, hvorav 17 er mekanikere som reiser Norge og verden rundt. Bedriften har et «state-of-the-art»-motorverksted, hvor det er egen motorbrems for testkjøring av motorer opp til 1900 kW.

et omfattende delelager kan til enhver tid levere reservedeler på kort varsel. Etter 35 år i bransjen har man et solid globalt nettverk for å kunne skaffe både deler og verktøy.



Originale deler til Caterpillar og Cummins kan som oftest skaffes i løpet av 24 timer dersom de ikke er på lager. Alle deler er originale og kommer med standard fabrikk/OEM garanti.