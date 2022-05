Anna Ellie – kystfiskebåt til Honningsvåg

Båt og Motorservice AS i Rørvik i Ytre Namdal leverte rett før påske sitt bygg nummer 58 til Vikran Fisk AS ved Rolf Brynjulfsen. Vikran Fisk holder til i Honningsvåg i Finnmark.

Anna Ellie er en kystfiskebåt som er 10,98 meter lang og 4,7 meter bred og er rigget for fiske med garn. Båten er utviklet i samarbeid mellom kunde, verft og designselskapet Marin Design AS og har blitt spesialtilpasset slik kunden ønsker den. Nybygget er i sin helhet bygd ved Båt og Motorservice sitt verft i Dalasjøen ved Rørvik. Les hele omtalen her.

