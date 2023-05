Annonserer detaljer om navneseremonien til MSC Euribia

Om MSC Euribia

Navneseremonien vil gi gjestene et første glimt av de eksepsjonelle funksjonene, fasilitetene og opplevelsene ombord på det innovative skipet. Noen høydepunkter er:

Opplev kunstverket Street. 2023, som er laget av den anerkjente britiske kunstneren Julian Opie. Kunstverket er lokalisert i baren l’Atelier du Voyageur, og er bestilt spesielt for MSC Euribia. Dette er en ekspansiv 11 x 2 m spesialbygd LED-skjerm med figurer i Opies særegne stil.

Et område på hele 700 kvm som er dedikert til barn og tenåringer. Syv rom er tilpasset forskjellige aldersgrupper fra 0 – 17 år, og vil inkludere en helt ny MSC Foundation Labsom tilbyr aktiviteter for å undervise barn og tenåringer om miljø.

Gjestene kan velge mellom 10 spisesteder som inkluderer fem spesialitetsrestauranter med den splitter nye Le Grill, en stilig fransk bistro som møter steakhouse og Kaito Sushi & Robatayaki, en bærebjelke i MSC Cruises som også har en Robatayaki for første gang.

Fem bassenger og en Ocean Cay AquaPark, som beskrives som en av de største og mest forseggjorte vannparkene til sjøs, med tre vannsklier for uendelig moro.

Delphi Theatre med 945 seter. Tilbyr liveunderholdning i verdensklasse hver kveld med et sjudagers program med store produksjonsshow.

Skipet tilbyr 21 barer og lounger med fem utendørs og 16 innendørs områder.

Gjestene vil ha muligheten til å utforske og koble seg på Galleria Euribia, den lengste LED-domen til sjøs, med en rekke butikker, restauranter og underholdning å oppdage.

Det er mindre enn en måned igjen til navneseremonien til MSC Euribia i København. Nå annonserer MSC Cruises flere detaljer om seremonien, hvor MSC Cruises mest miljøavanserte skip til dags dato lanseres. København ble valgt som lanseringssted grunnet byens rike maritime arv og dedikasjon til bærekraft. MSC Euribia er et symbol på MSC Cruises visjon for en bærekraftig fremtid, og respekt og forpliktelse for å beskytte og bevare det marine miljøet.MSC Euribia er bygget for fremtiden - skipet har det mest energieffektive designet noensinne. Cruiseskipet er det andre i MSC Cruises flåte som seiler på LNG. Dette er det reneste og mest effektive drivstoffet som er tilgjengelig i kommersiell skala. MSC Euribia inneholder også ytterligere toppmoderne miljøteknologier, som avanserte avløpsvannbehandlingssystemer, avfallshåndtering, energieffektivitetstiltak samt innovative systemer for håndtering av undervannsstråling for å redusere potensielle påvirkninger på det marine miljøet.For å markere lanseringen av det nye og innovative skipet inviterer MSC Cruises både innflytelsesrike personer, viktige samarbeidspartnere, internasjonale medier og en rekke kjente navn til navneseremoni. Hollywood-ikon og Oscar- vinnende skuespillerinne, Sophia Loren vil også delta. Hun har et langvarig og personlig forhold til MSC Cruises, og vil innta rollen som gudmor for sitt 19. skip hos cruiserederiet.Sarah Grünewald, som er en kjent dansk TV-vert, skuespiller og modell, vil være vert for navneseremonien.I etterkant av arrangementet vil MSC Euribia starte på sin seilas i Nord-Europa. MSC Euribia vil tilby 7-netters seilinger fra Kiel i Tyskland og København i Danmark til de norske fjordene inkludert Geiranger, Ålesund og Flåm.