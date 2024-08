Åpner nytt avdelingskontor i Bremanger

Alexander Runge i arbeid på taket til en kunde. Foto: PTG Tempra/pressebilde

PTG Tempra har hovedkontor i Ålesund. Selskapet ble etablert i 1987 og har tidligere gått under navnet Kulde og Elektro AS, og Tempra AS før selskapet ble del av Perfect Temperature Group (PTG) i 2023.



De leverer til både offentlige og private bygg og infrastruktur samt utvikler og leverer miljøvennlige kjøle-, fryse- og energieffektiviseringsløsninger.



STARTER MED ÉN MANN

Det er kulde- og varmepumpemontøren Alexander Runge som etablerer seg i Bremanger, nærmere bestemt i Leirgulen.



– Det er en spennende ny mulighet i Bremanger og jeg ser frem til å yte mitt beste for kundene vi har her, sier Runge.



MÅLET ER Å UTVIDE

Fra før har PTG Tempra kunder i Måløy, Nordfjordeid og Stryn, men samarbeider også med søsterselskapet PTG Vest.



– Vi åpner ikke på bar bakke i Bremanger, men har sett et økende behov for tilstedeværelse i området. Målet er å utvide ytterligere på sikt, forklarer daglig leder i PTG Tempra, Øyvind Skulstad.



RETT MANN

– Vi sender ikke hvem som helst når vi skal etablere oss en ny plass. Alexander er en av våre beste innen faget og har en lang rekke med fornøyde kunder som kan skrive under på det, sier Skulstad videre.



Runge forteller også at han fra tid til annen vil ta turen tilbake til Ålesund som en del av engasjementet han har innen kulde- og varmefaget.



– Jeg er sensor i prøvenemda innen kulde- og varmefag som er et offentlig verv gjennom Møre og Romsdal Fylkeskommune. Prøvenemnda har ansvaret for å lage og vurdere fag- og svenneprøver for både fagskolen og yrkesfag i den videregående skolen, forklarer Runge.



PTG Tempra har kunder i Måløy, Nordfjordeid og Stryn, men samarbeider også med søsterselskapet PTG Vest. Foto: PTG Tempra/pressebilde