AQS Siv – kystens heftigste dykkerbåt

Maritime Partner AS i Ålesund leverte 15. januar en Alusafe CAT 21 WORK til rederiet AQS som hører hjemme i Flatanger i Trøndelag. Dette fartøyet representerer et nytenkende konsept innenfor arbeidsbåtmarkedet. AQS har valgt å satse på en stor hurtiggående arbeids- og dykkerbåt, der fokusområdene har vært å redusere transittiden betraktelig samtidig som komforten for mannskapet beholdes.

AQS er en stor aktør og slagkraftig sjøentreprenør som spesialiserer seg på havbruk, men de utfører også alle typer service- og dykkeroppdrag. Firmaet setter søkelys på bærekraft og en stor utgiftspost er drivstoff og lange transittider til og fra arbeidslokasjoner. Med sin nye AQS Siv vil rederiet redusere transittiden betydelig og med fem lugarer til mannskapet om bord, vil de kunne ligge ved arbeidslokasjonen over natten.

BATTERIPAKKE

Som et ledd i bærekraftstankegangen har det blitt montert en batteripakke på 368 kWt i dette nybygget. Denne kapasiteten gir mulighet for nullutslipp ved arbeider rundt oppdrettsmerdene, ved ROV operasjoner og ved notspyling, samt at båten kan ligge ved merden over natten uten å ha hovedmotorer eller hjelpemotor i gang. Batteripakken vil sørge for nok strøm til hotellasten om bord.

AQS har inngått en timecharter-avtale for tjenester til Cermaq Finnmark for båten. Avtalen mellom AQS og Cermaq har fokus på bærekraft, boforhold og arbeidskapasitet i den daglige tjenesten.

GODE SJØEGENSKAPER

Båten tilhører en modellrekke som har flere bruksområder og fartøytypen har allerede bevist sine gode sjøegenskaper. Skroget er designet av Arne Lindstøl, og det samme skroget har blitt brukt på to ambulansebåter som er levert fra Maritime Partner. Det kjente skrogdesignet har gjentatte ganger vist ekstremt gode sjøegenskaper der båtene kan holde høy fart selv i meget dårlig vær.

I tillegg til de gode sjøegenskapene har bruk av båten bevist at Arne Lindstøl har designet et svært effektivt skrog, noe som har resultert i lavt drivstofforbruk og dermed reduserer utslippene. Denne nye varianten er tilpasset kundens behov innen dykking, ROV med posisjonering og vaskesystem for nøter. Fartøyet er prosjektert, bygget og utrustet ved Maritime Partner sitt anlegg i Ålesund.

KYSTENS HEFTIGSTE

– Vi har fått kystens heftigste dykkerbåt. Med sin fart, imponerende sjøegenskaper og gode bofasiliteter blir dette en fantastisk tilvekst i AQS flåten, sier daglig leder i AQS, Pål Anders Lauvsnes. Les hele omtalen her.

