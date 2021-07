AQS Tor – kraftplugg fra Moen Marin

I mai ble AQS Tor overlevert fra Moen Marin til AQS AS, Flatanger. Fartøyet er verftets byggenummer 267. Design er av type NabWork MD 2411 fra Marin Design.

AQS Tor er et ett-skrogs servicefartøy på 24 meter, med kraftige kraner og utstyr for sikkert og effektivt fortøyningsarbeid. Nybygget brukes til generelt servicearbeid i havbruksnæringen langs norskekysten. Dette er det sjette fartøyet AQS får levert fra Moen Marin, og den tredje 24-metringen.

KRAFTIG PLUGG

Det nye fartøyet blir en mellomklassebåt i AQS-flåten, som består av fire typer fartøy: større fartøy som AQS Odin og AQS Njord, mellomklassefartøy på rundt 24 meter som AQS Loke, AQS Namdal og Troll, katamaraner på 15 meter og hurtiggående dykkerfartøy. Nybygget har kraner på 150 og 90 tonn/meter, mot 90 og 65 på dagens båter. For å øke sikkerheten for mannskapet, blir nokker på styrbord side erstattet med vinsj. Fartøyet utstyres med platelås på skinne, taulås (T-lock), haikjeft og taupinner fra SHM for mest mulig sikker og effektiv håndtering av fortøyninger. Båten er også forberedt for ROV og dykkerutstyr med ROV hangar, samt egen ROV- og dykkerkonsoll i styrehus

DRAMATISK

AQS Tor havnet i medienes søkelys i april. Båten var under frakt på det nederlandske lasteskipet Eemslift Hendrika, da det havarerte i Norskehavet. Mannskapet måtte evakueres, og lasteskipet drev rundt uten motorkraft. AQS Tor sto på dekk før den slet seg løs og forsvant ned i bølgene. Eemslift Hendrika ble til slutt berget og slept i land til Ålesund. Den nye servicebåten ble også berget, og slept til Florø.

– Det ser overraskende bra ut, med tanke på hva den stakkars grønne båten har vært igjennom, sa påtroppende skipper Svenn Magnus Steffensen i AQS etter båten hadde komt seg til land. Noen smeller og småskader var det, men det ble regnet som minimalt i forhold til skadepotensialet. Les hele omtalen her.

