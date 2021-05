Aqua Nor skal gå som planlagt

Arrangøren satser optimistisk på at Aqua Nor til høsten blir en fysisk messe i Trondheim Spektrum. Her fra den forrige messen i 2019. Foto: John Inge Vikan.

Styret i Nor-Fishing satser optimistisk, og melder nå at årets Aqua Nor vil gå som planlagt i Trondheim Spektrum i august. Bakgrunnen er at myndighetene nylig presenterte oppdaterte retningslinjer for smittevern. Her blir messer likestilt med kjøpesenter, noe man mener betyr at Aqua Nor kan arrangeres fysisk. I tillegg blir et også gjennomført en digital messe, heter det i en pressemelding.



Arrangøren forteller at man vil gjennomføre en fysisk messe i tråd med gjeldende smittevernregler, og skal sørge for at arrangementet foregår på en trygg måte. Man skriver også at man vil fortløpende komme med praktisk informasjon runder deltakelse i arrangmentet.



DEN DIGITALE

Når det gjelder det digitale arrangementet, vil det presentere et variert program frå messen gjennom fire paralleller kanaler. Her vil man blant annet finne presentasjon av utstillere, spennende foredrag, variert fagprogram, forskningstorget, paneldebatter studentinnslag/rekruttering.



Alle bedrifter som kvalifiserer til å være utstiller på Aqua Nor 2021 kan delta på den digitale delen av årets messe. Også alle som ønsker det, kan delta som besøkende, enten med PC eller mobiltelefon/nettbrett. Det eneste man trenger å gjøre er å registrere seg via vår hjemmeside og kjøpe billett til messen.



Den digitale plattformen åpner 1. august slik at de som besøker messen fysisk og digitalt har god tid til å orientere seg om hva som skjer under messen, hvem man ønsker kontakt med osv.



Nor-Fishing 2020 ble en heldigital messe, og hadde over 15.000 besøkende og 222 utstillere fra 46 forskjellige land.