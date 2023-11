Aqua Seawork bestiller på Fosen Yard

Aqua Seawork

Etablert i 2013 og eies av Arne Magnar Guttelvik og Wenche Sundet.

Selskapet har kontor/base i Stoksund i Midt-Norge og har flere servicefartøy som pr. i dag går i chart hos havbruksnæringen.

Nybygget på Fosen Yard blir det 7. nybygget selskapet bestiller siden de ble stiftet i 2013, inkludert en 15 meter hybrid som skal leveres i desember 2024.

Progreen

Er et selskap lokalisert på Fitjar i Vestland som både utvikler, bygger og leverer miljøvennlige service- og arbeidsbåter til blant annet havbruksmarkedet.

Selskapet ble etablert i 2021 og eies 50/50 av aktørene som står bak henholdsvis Heimli Ship Design og Salt Ship Design.

Dette er det tredje fartøyet med P28M design som blir kontrahert høsten 2023. Fra før har Progreen også levert to fartøy av designet P24C.

Fosen Yard

Er et skipsverft lokalisert i Rissa i Trøndelag, med røtter tilbake til 1918, da det ble etablert som Frengen Slip og Motorverksted i Fevåg.

Fosen Yard har blant annet produsert og ferdigstilt en rekke ferger til norske og utenlandske rederier, flere hurtigruteskip og havmerder.

Verftet fortar også store og små ombyggingsprosjekt, i tillegg til å bygge arbeids- og servicebåter for oppdrettsnæringen.

Spesifikasjoner

Lengde 28,70 m

Bredde 12,60 m

Design Progreen P28M

Lugarkapasitet 10 personer fordelt på 6 enkle lugarer og 2 doble lugarer

Generator Nogva Scania

Gir/propell Heimdal

Kraner Bergen Hydraulikk

Batteripakke Corvus 1050 kWh

Power Management System Smart Automation

Det nye fartøyet, som får navnet Aqua Queen, skal leveres i mai 2025. Fartøyet blir utstyrt med en batteripakke på 1050 kWh, Power Management System og er tilrettelagt for tilkobling til landstrøm. Hybrid fremdriftssystem gir mindre bruk av fossilt drivstoff, mindre miljøgasser og lavere driftskostnader. I tillegg gir dette betydelig mindre vibrasjoner og støy i fartøyet, noe som er av stor betydning for mannskapet om bord.I tillegg vil fartøyet blant annet være utstyrt med lugarplass for 10 personer over hoveddekk for 24 timers drift, lager/RSW tank på 100 m3, 3 kraftige vinsjer og 3 kraner.– Med 24 timers drift, er det viktig for oss i Aqua Seawork å tenkte komfort for mannskapet. For oss er mannskapet nøkkelen til suksess, som gir oss muligheter til å videreutvikle vårt selskap, sier Arne Magnar Guttelvik i Aqua Seawork.– Aqua Seawork er fremoverlent rederi som vet hva de holder på med og vi ser frem til å være med å utvikle deres neste topp moderne arbeidsbåt. Dette blir et helnorsk samarbeid hvor både rederi, verft, designer og leverandører av hovedutstyr og utrustning er norske, forteller Åsmund Sørfonn, leder for salg i Progreen.– Vi er veldig fornøyde med å kunne inngå kontrakt med Aqua Seawork om bygging av et avansert og fremtidsrettet servicefartøy her på Fosen Yard, sier verftets CEO, Anders Straumsheim. Og det er virkelig kjekt å være med på et prosjekt der alle involverte parter er norske – litt ekstra stas at både verft og rederi holder til på Indre Fosen.