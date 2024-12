Aquaship/Intership og FSV forener krefter

Om AquaShip | Intership:

AquaShip | Intership er et globalt rederi spesialisert innen akvakultur, med hovedkontorer i Kristiansund og Hareid.

Selskapet leverer et omfattende spekter av maritime tjenester til noen av verdens største lakseoppdrettsselskaper og opererer en variert flåte som dekker alle de sentrale segmentene innen aquaservice.

Med rundt 700 dedikerte ansatte og en moderne flåte på 36 fartøy, tilbyr rederiet tjenester gjennom brønnbåter, slaktefartøy, servicefartøy, skip for transport av fiskefôr og utility-fartøy med slaktekapasitet.

Selskapet har en betydelig tilstedeværelse i Norge, Skottland, Chile, Canada og Irland og har som mål å være markedsledende på god fiskevelferd.

Gjennom en høyteknologisk flåte utstyrt med innovative og moderne systemer, leverer AquaShip | Intership trygge, miljøvennlige og bærekraftige tjenester.

Selskapets kombinasjon av teknologi og ekspertise gjør det til en pålitelig partner i hele verdikjeden.

Om FSV Group AS

FSV Group ble stiftet i 2011, har sitt hovedkontor i Molde, Norge, og er i dag en ledende aktør innen premium service og prosessfartøy.

Selskapet har 23 fartøy i drift, 5 under bygging og 280 ansatte, og opererer i dag fartøy i Norge, Canada Øst, Skottland og Færøyene.

FSV Group har også tatt en ledende posisjon innenfor hybridisering av sin flåte, og over 80 prosent av flåten vil være hybridisert når de siste fartøyene i byggeprogrammet er levert.

Siden det første fartøyet kom på vannet i 2013, har rederiet utlukkende hatt en organisk vekst innenfor aquaservicesegmentet som er bygd på nære og langvarige relasjoner med alle de ledende lakseoppdrettere.

FSV Group AS var før kjøpet eid av Lapas AS (33,5 prosent), Holta Invest AS (33,3 prosent), Pexmar AS (17,4 prosent) og andre (15,8 prosent)

Om American Industrial Partners

American Industrial Partners er en industrifokusert investor med rundt 17 milliarder dollar i forvaltede eiendeler.

AIP har et tydelig fokus på industrielle virksomheter innen sluttmarkeder, som inkluderer blant andre: luftfart og forsvar, bilindustri, byggeprodukter, kapitalvarer, kjemikalier, industrielle tjenester, industriell teknologi, logistikk, metaller og gruvedrift, samt transport.

AIP søker å generere differensiert avkastning ved å investere i industrielle kvalitetetsselskaper med sterke ledelsesteam, og å samarbeide med disse teamene for å implementere omfattende driftsagendaer som bygger langsiktig verdi.

Per 30. september 2024 genererer AIPs porteføljeselskaper samlede årlige inntekter på rundt 26 milliarder dollar og sysselsetter rundt 74 000 ansatte.

De vil fortsatt ha sine hovedbaser i Hareid, Molde og Kristiansund.– Møre og Romsdal er et utrolig sterkt og viktig maritimt fylke. Alle de tre selskapene har hatt stor glede av det når vi bygget oss opp. Nå skal vi sammen bidra til å styrke den maritime sektoren i fylket videre, både på sjøen og på land, sier daglig leder i Aquaship/Intership, Ole Peter Brandal.Fusjonen bringer sammen tre selskaper med markedsledende ekspertise, unike ressurser og høyteknologiske løsninger for næringen.– Vi passer utrolig godt sammen. Selskapene våre tenker likt og er bygd rundt samme kultur for innovasjon, nyvinning og å finne gode løsninger for bransjens utfordringer og muligheter. Samtidig er vi spesialiserte på forskjellige deler av servicenæringen og markeder globalt. Sammen, kan vi levere enda flere fartøytyper og tjenester, med samme høye kvalitet, sier daglig leder i Aquaship/Intership, Ole Peter Brandal.Totalt vil selskapet ha en flåte på 60 fartøy, med åtte nye fartøy under bygging. De vil ha rundt 1000 ansatte som opererer i Norge, Chile, Storbritannia, Irland, Canada og Færøyene.– Vi rigger oss for vekst over hele spekteret av innovativ teknologi og kompetanse, innenfor hver av de kritiske tjenestene som akvakulturnæringen i økende grad etterspør globalt. Med globale innovasjonsmiljøer som fortsetter å utvikle løsninger for å forbedre driften av fartøy og øke produksjonsvolumet og verdien for oppdretterne, har vi nå et av bransjens største nettverk av fartøystyper og geografiske områder å samarbeide på tvers av, sier Arild Aasmyr, administrerende direktør i FSV.– Vi vil fortsette å jobbe hardt for å forutse og overgå kundenes forventninger og behov. Denne sammenslåingen bidrar til at vi ligger enda lenger foran utviklingen, sier Aasmyr.FSV, med base i Molde, har utviklet et nytt konsept for premium servicefartøy, og har i dag en verdensledende og moderne flåte i drift. Intership, med base i Hareid, har bygget en avverdens mest moderne brønnbåtflåter, og har posisjonert seg som en innovativ aktør gjennom bruk av ny og fiskevennlig ferskvannsbehandling for lakselus og gjellesykdommer. Aquaship har base i Kristiansund. Selskapet slo seg sammen med Intership for ett år siden, og har vært det eneste selskapet som eier og driver fartøy i alle fire hovedområder for akvakultur-tjenester med globale tilstedeværelse.– Vi har det siste året samarbeidet med de dyktige menneskene i Aquaship og Intership og utviklet selskapet videre. Nå gleder vi oss til å jobbe tett med teamet i FSV og ta fatt på neste fase med vekst. Dette er en virkelig fantastisk global plattform, i en næring som utvikler seg raskt, sier Alex Schukin, styreleder i Aquaship/Intership og partner i AIP.– Det siste året har teamene i Aquaship og Intership jobbet tett sammen for å levere eksepsjonelt gode tjenester til kundene våre. Nå ser vi frem til å samarbeide med FSV-teamet for å skape en svært komplementær kombinasjon, som vil gjøre det mulig for oss å støtte kundene våre ytterligere som en sentral infrastrukturpartner i alle deler av akvakulturoperasjonene deres. Dette er en enestående global plattform i en bransje som vokser og utvikler seg raskt, sier Alex Schukin, partner i AIP.Styreleder i FSV, Per Olav Myrstad, grunnla selskapet sammen med Endre Brekstad i 2011. Han sier eierne er svært fornøyde med kombinasjonen som nå tar form i hjemfylket.– Vi har vokst til en størrelse der det krever enda større muskler og enda mer kapasitet og kunnskap for å ta neste steg. Vi har vurdert forskjellige alternativer grundig, og vi mener dette er den optimale måten å sikre kundene et enda bedre og bredere tilbud av tjenester, og å sikre de ansatte en spennende arbeidshverdag og nye utviklingsmuligheter, sier Myrstad.Ole Peter Brandal fortsetter som daglig leder for gruppen av selskaper, mens Aasmyr fortsetter som daglig leder i FSV. De tre selskapene ser allerede etter flere ansatte, både på land og på sjøen.– Det er synergier og skalaeffekter som styrker konkurransekraften vår i dette. Men de handler ikke om færre ansatte. Tvert imot, så trenger vi flere folk både i Møre og Romsdal og globalt. Det viktigste med å forene krefter, er at kundene får et bedre tilbud. I tillegg kan vi tilby ansatte enda flere spennende karrieremuligheter. Vi tror det vil være en styrke for det maritime fylket vårt, sier Aasmyr i FSV.