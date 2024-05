Astron W – solgt til Cananda

Fiskerstrand Verft AS har i mars levert ferja Astron W ferdig ombygd til det kanadiske rederiet Labrador Marine Inc. Ferja er tidligere Kvernsund til Norled og gikk tidligere i Bjarkøy-sambandet i Troms før den ble solgt til Canada.

Ved Fiskerstrand Verft har ferja blitt delt i to og forlenget med en ny seksjon på 8,4 meter. Skroget er isforsterket, et nytt moderne batterihybrid system er installert, salongene har fått ny innredning og nye mannskapslugarer er bygd i den nye seksjonen. Den har også fått nye baugporter og kjøreramper som er tilpasset kanadiske ferjeterminaler. Les hele omtalen her.

