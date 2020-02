Atlantic – kombinerer line og snurrevad

I januar ble Atlantic overlevert fra Tersan Shipyard i Tyrkia til Atlantic Longline AS, Ålesund. Kombilinebåten er verftets bnr. 1085. Skipsteknisk står for designet, som er av type ST 157.

– Det er én ting jeg kan si om denne båten: det er den beste og flotteste kombilinebåten som noen sinne har blitt bygd, sier en fornøyd reder Kjell-Gunnar Hoddevik til Maritimt Magasin.



Det kombinerte line- og snurrevadsfartøyet Atlantic kom til Norge i slutten av januar. Rederiet er Atlantic Longline fra Ålesund, som er eid av Jonny Årvik, Kjell-Gunnar Hoddevik og Jan-Ove Langeland.

– HAR HELE PAKKEN

Nybygget på 63 meter har “hele pakken” et moderne fartøy av denne typen kan ha, ifølge Hoddevik.



– Jeg mener vi har valgt det best tilgjengelige utstyret som er råd å få tak i, fra design og fabrikk til innredning. Fabrikken fra Optimar gjør prosessen automatisert, fra fisken er på linen til den ligger sløyet og fryst på pallen, her er autoline fra Mustad, sikkerhet og gode arbeidsforhold for mannskapet, svært gode bekvemligheter der alle har sine egne lugarer, topp standard på fiskehelse, også videre. Det er også batteripakke om bord. Den er ikke stor nok til å besørge fremdriften alene, men den tar toppene med batteri – “peak shaving”. I tillegg er dette en meget god sjøbåt, forteller Hoddevik. Les hele omtalen her.

