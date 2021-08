Avansert patruljebåt til Statens naturoppsyn

Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn har nettopp overtatt en avansert hurtiggående patruljebåt fra Brødr. Hukkelberg på Aukra. Det er verftets bygg nummer 200.Fartøyet skal benyttes til oppsynsoppdrag, samt en rekke andre funksjoner som pålegges Statens naturoppsyn. Fartøyet får hjemmehavn i Svolvær.

– I valget av båt har vi lagt vekt på at fartøyet skal være multifunksjonelt og samtidig ivareta miljøaspektet, sier Knut Magne Thomassen i Statens naturoppsyn. Vi har fokusert på en løsning som kan støtte et bredt spekter av funksjoner og å øke Statens naturoppsyn sin kapasitet både til å gjennomføre våre daglige oppgaver og vår evne til å bistå med øvrige sivile beredskapsfunksjoner. For å ivareta miljøaspektet, har vi valgt å gå for et robust aluminiums skrog med svært lang levetid. Videre er båtens størrelse og maskineri tilpasset slik at man får plass til alle nødvendige funksjoner på en så liten og effektiv plattform som mulig, uten bruk av mer ressurser enn nødvendig.

GODT SAMARBEID

– Å bli tildelt en slik kontrakt tar vi som en skikkelig tillitserklæring. Det viser at båtmodellene vi tilbyr gir våre kunder den fleksibilitet de trenger for å tilpasse sluttproduktet til sine spesifikke behov og arbeidsmåter. Vi må berømme Statens naturoppsyn, hvor en i samarbeid har tenkt ut nye funksjonelle løsninger for å få et så optimalt fartøy til sitt formål, forteller Tore Hukkelberg.

– Miljødirektoratet har stor tro på at den nye patruljebåten vil være et meget godt redskap som oppfyller alle krav i forhold til multifunksjonalitet og miljøprofil i et værhardt område av kysten. Dialogen og samhandlingen med Brødrene Hukkelberg har vært særdeles godt gjennom hele byggeprosjektet, sier Knut Magne Thomassen fra Statens naturoppsyn.

Les omtale i senere utgaver av Maritimt Magasin