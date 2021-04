Avventer berging av AQS Tor

AQS Tor var i drift med ca. to knops fart. Foto: Stadt Sløvåg.

AQS har i samarbeid med Moen Marin og Gjensidige engasjert Stadt sjøtransport for å forsøke å berge den nye servicebåten AQS Tor som løsnet og falt av lastefartøyet Eemslift Hendrika i uværet utenfor Ålesund tirsdag.



Onsdag formiddag var slepebåten Stadt Sløvåg på vei ut mot AQS Tor, som ligger cirka 27 nautiske mil rett vest for Stadt. Den driver sørover med cirka 2 knops fart.



Daglig leder Per Wilhelm Saltvedt i Stadt sjøtransport opplyser at slepebåten onsdag k. 12 var ankommet AQS Tor. Det er etablert kontakt med kystvaktskipet Sortland som ligger i området og overvåker de to drivende fartøyene.

Da var været i bedring, med liten kuling fra nord. Det var rotete sjø og Signifikant bølgehøyde rundt 6 m (4 m dønning)



På grunn av bevegelsene i båten og flytende tauverk, besluttet kapteinen å avvente forsøk på oppkobling. AQS Tor driver sørover og sjødyktigheten ser ut til å være intakt, Kapteinen antar nå at man kobler opp i morgen tidlig



AQS Tor vil bli forsøkt slept med været, trolig i retning Måløy eller Florø.



Daglig leder Ove Løfsnæs i AQS AS opplyser at det er AQS som har bestilt berginga, men det skjer i et tett og godt samarbeid med Moen Marin og Gjensidige Forsikring.



- Det ser lovende ut, sier Løfsnæs, som håper det nå blir mulig å berge nybåten.



Ifølge flere medier var Slepebåtene BB Ocean og Normand Drott kommet fram til det nederlandske lasteskipet Eemslift Hendrika som er i drift vest for Ålesund natt til onsdag. De skal etter planen slepe skipet inn til land. Onsdag morgen ble også nederlanske bergingsekspterter heist ned til skipet for å forberede berging.