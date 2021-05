Avventer beslutningen om fysisk Aqua Nor

Det er fortsatt usikkert om Aqua Nor blir fysisk eller digital i høst. Foto: Stiftelsen Nor-Fishing.

Det vil komme nye retningslinjer fra regjeringen i løpet av denne uken. Derfor avventer styret med å ta en endelig beslutning om hvorvidt Aqua Nor 2021 vil foregå i Trondheim Spektrum – eller om messen blir heldigital.



- Vi håper på positive signaler fra Regjeringen slik at vi kan gjennomføre den fysiske delen av messen i august. Derfor avventer vi beslutningen til de nye retningslinjene er offentliggjort, heter det i en pressemelding fra arrangøren.



Slik Aqua Nor 2021 er planlagt, vil messen foregå både fysisk i Trondheim og på en digital plattform. Uansett utfall vil den digitale delen av messen bestå. Mange har gjort seg godt kjent med mulighetene den digitale plattformen gir for nettverksbygging, og noen lurer fortsatt på hvordan det fungerer.



Så snart styret har tatt en endelig beslutning vil det komme informasjon på messens nettside, og på nyhetsbrev.



AVBESTILLING AV HOTELL

Ny frist for å avbestille hotellrom uten påløpte kostnader er 31. mai. Beslutningen rundt gjennomføring av den fysiske messen kommer i god tid før avbestillingsfristen.