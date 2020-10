Både ny kontrakt og kansellering for Solstad

For Normand Skimmer, som tidligere het Far Skimmer , er det inngått en femårskontrakt med det som omtales som «et stort internasjonale selskap». Kontrakten omfatter også opsjon for forlengelse. Fartøyet skal arbeide med støtte av offshoreoperasjoner utenfor kysten av det nordvestlige Australia fra 4. kvartal 2020. fartøyet skal operere fra Dasmpier, og betjene produksjonsaktiviteter i regionen.Normand Skimmer er av PSV 08CD-design, Det ble levert fra STX OSV Vung Tau til daværende Farstad Shipping ASA som verftets byggenummer 750.