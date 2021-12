Ballastvannrensesystem til åtte fartøy

Norwegian Greentech skal levere ballastvannsystem til åtte fjernstyrte fartøy som skal bygges av Vard, Norwegian Greentech.

Vard har tildelt Norwegian Greentech en kontrakt for levering av rensesystem for ballastvann (BWTS) til åtte fjernstyrte fartøy som verftsgruppen bygger for et ikke-navngitt rederi.



Vard har utviklet en unik flerbruksplattform som muliggjør fjernstyring fra land, drift med redusert eller ingen bemanning, samt innføring av alternative drivstoff som grønn ammoniakk. Fartøyene vil være de første av sitt slag og representerer et stort steg inn i fremtiden for den maritime næringen.



– Vard har forpliktet seg til å bygge fjernstyrte fartøy som kan operere med minst mulig miljøfotavtrykk. Vårt meget kompakte ballastvannrensesystem med tilhørende lave energiforbruk passer derfor svært godt til fartøyets miljøprofil, sier Jon Olav Kopperstad, salgssjef hos Norwegian Greentech.



GRØNN AMMONIAKK

Fartøyene er av Vard 9 60 design. I nært samarbeid med klasseselskap har Vard designet fartøyene for lavt karbonavtrykk og er blant de første fartøyene som forberedes for som drivstoff med brenselscelle og batteriteknologi.



Norwegian Greentech skal produsere ballastvannrensesystemene ved selskapets hovedkontor i Fosnavåg og levere dem til Vard Vung Tau i Vietnam, hvor de åtte fartøyene bygges. Norwegian Greentech har ikke oppgitt verdien på kontrakten.



– Vard har uttalt at ambisjoner innen energieffektivitet har vært førende for designprosessen. Vi tror at våre ballastvannrensesystemer har markedets laveste energiforbruk og at dette var en av hovedgrunnene til at vi ble valgt som leverandør til dette prestisjefylte prosjektet, legger Jon Olav Kopperstad til.



Norwegian Greentech er et datterselskap av HAV Group ASA, som er notert på Euronext Growth i Oslo.

Jon Olav Kopperstad er salgssjef hos Norwegian Greentech. Foto: Norwegian Greentech.