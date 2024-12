Banebrytende hydrogenfartøy lansert i Paris

Om Maritime CleanTech

Maritime CleanTech er et norskledet offentlig-privat samarbeid som utvikler grønn skipsfart.

ed 150 medlemmer støtter organisasjonen en bred portefølje av innovative prosjekter, inkludert flere EU-finansierte initiativer.

– Dagens dåp viser hvordan sterke EU-partnerskap og banebrytende teknologi kan drive den grønne omstillingen. Elvene er essensielle i Europas overgang til grønn varetransport. Denne demonstrasjonen av hydrogenløsninger bør utnyttes for å akselerere overgangen til renere fremdrift om bord i fartøy sier Ada Jakobsen, administrerende direktør i Maritime CleanTech.Zulu 06 er et 55 meter langt godsfartøy eid av rederiet Sogestran. Det har en lastekapasitet på 400 tonn, og er bygd for å møte urbane logistikkutfordringer. Designet av LMG Marin og utstyrt med et energisystem fra ABB Marine & Ports, drives det av to 200 kW brenselceller fra Ballard, som gir en ukes driftstid.Den franske transportministeren François Durovray hyllet samarbeidet under markeringen:– Dette fartøyet, det første i sitt slag drevet av hydrogen, er et bevis på Frankrikes forpliktelse til bærekraftig, innovativ og karbonfri mobilitet. Dette prosjektet er et strålende eksempel på europeisk samarbeid mellom offentlige og private aktører for å skape grønn mobilitet som både er lokal og bærekraftig.Zulu 06 er utviklet gjennom Maritime CleanTechs EU-støttede FLAGSHIPS-prosjekt, som har lansert to hydrogenfartøy. Nybygget Zulu 06 ble nylig lansert på Seinen i Paris. H2Barge2, et ombygget lastefartøy, har vært i drift siden februar på Rhinen mellom Rotterdam og Duisburg.Maritime CleanTech, ABB, LMG Marin, Norled og SEAM er blant partnerne i FLAGSHIPS-prosjektet, som har utviklet de første fartøyene i verden som drives med komprimert hydrogen.Valérie Bouillon-Delporte, administrerende direktør for EUs hydrogenpartnerskap, var gudmor for fartøyet som ble døpt på Seinen like ved Eiffeltårnet:– Med utgangspunkt fra FLAGSHIPS-prosjektet vil videre anvendelser innen elve- og sjøtransport forbedre luftkvaliteten, redusere støyforurensning og drastisk redusere karbonavtrykket fra elvetransporten.FLAGSHIPS-prosjektet samler 11 europeiske partnere, der norske aktører spiller viktige roller.– Dette er en milepæl for maritim innovasjon. Det er en stor dag, både for partnerne i prosjektet og for Maritime CleanTech som industrisamarbeid. Nå handler det om å løfte fram potensialet i teknologiløsningene for internasjonale markeder, sier Jakobsen.