Batteripakke til enda et offshorefartøy

NES, som spesialiserer seg på bærekraftig energidesign og smartkontroll, skal levere utstyret til subsea konstruksjonsfartøyet «Deep Cygnus». Utstyret installeres i forbindelse med en kommende fartøysoppgradering til batteristrøm før fartøyet går på en ny charterkontrakt tidlig i 2024.I løpet av de siste seks månedene har Volstad Maritime tildelt NES kontrakter om å levere liknende batteripakker og ladesystem til offshore konstruksjonsfartøyene «Volantis», «Grand Canyon II» og «Grand Canyon III». «Deep Cygnus» blir det fjerde fartøyet der Volstad bestiller batterisystem fra NES.– Vi investerer betydelig i oppgradering og klargjøring av flåten vår for fremtiden. Reduksjon av offshoreindustriens CO2-fotavtrykk er et delt ansvar som vi tar på alvor. En ekstra fordel er at våre fartøyer blir enda mer attraktive for kunder som også ønsker å redusere utslipp knyttet til offshorevirksomheten deres. For å oppnå dette er vi avhengige av tett samarbeid med nøkkelleverandører som NES, som vi har et åpent og tillitsbasert forhold til, sier Trond Volstad i Volstad Maritime.«Deep Cygnus» er et multifunksjonelt subsea konstruksjonsfartøy som er utstyrt med dynamisk posisjoneringssystem og en 150 tonns hivkompensert kran. Fartøyet er 122 meter langt. De siste årene har «Deep Cygnus» hovedsakelig operert i Nordsjøen.¬– Oppgraderingen av «Deep Cygnus» med batteri er lik oppgraderingen ombord «Volantis», hvor vi plasserte batteri og lader under dekk i skreddersydde rom, sier Egil Bremnes, salgssjef i NES.Som et av de første offshorerederiene som oppnådde IMO 50001-akkrediteringen for «Energy Management Standard», fortsetter Volstad Maritime arbeidet mot en bærekraftig fremtid på havet.NES skal anvende selskapets tre norske anlegg, i henholdsvis Bergen (hovedkontor), Egersund og Ålesund, for å designe, sammenstille og teste batteripakken og kontrollsystemet. Utstyret skal etter planen leveres i fjerde kvartal 2023. NES har ikke oppgitt verdien på kontrakten.NES er et datterselskap av HAV Group ASA, som er notert på Euronext Growth i Oslo. NES har kontorer i Bergen (hovedkontor), Egersund og Ålesund i Norge, samt i Istanbul i Tyrkia.