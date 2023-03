Bauta Maritime har inngått kontrakt med Fiskerstrand Verft

Bauta Maritime

Leverer sveis og platearbeid til maritim og marin næring langs hele kysten.

Bistår med nybygg, seksjoner, utrustning, installasjon og ombygging.

Selskapet er lokalisert i Tomrefjord i Vestnes kommune, og har over 350 ansatte.

Det nye oppdraget til Bauta Maritime omfatter deling av den 43 meter lange fergen og utskifting av alle hudplater under hoveddekk for oppgradering til isklasse. Vi skal også bygge og montere en seksjon på 8,4 meter med en vekt på 52 tonn. Fergen blir da 51,4 meter lang.Bauta Maritime er stolt av å ha skrevet kontrakt med Fiskerstrand Verft på dette oppdraget.– Dette oppdraget føyer seg inn i rekken blant de største kontraktene vi har signert i Bauta Maritime. Vi er glade for å kunne videreføre det gode samarbeidet vi har med Fiskerstrand Verft, og gleder oss til å ta fatt på arbeidet, sier assisterende produksjonsleder, Øystein Krogset sier følgende om kontraktsinngåelsen:Fergen het tidligere Kvernsund, og skal etter ombyggingen gå i oppdrag i Canada. Leveransen til Bauta Maritime skal ferdigstilles innen utgangen av august i år.