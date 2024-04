Bazeport inngår avtale med Wallenius Wilhelmsen

Wallenius Wilhelmsen:

Wallenius Wilhelmsen-gruppen er markedsleder innen roll-on/roll-off (RoRo) frakt og kjøretøylogistikk, som administrerer distribusjonen av biler, lastebiler, rullende utstyr og breakbulk til kunder over hele verden.

Selskapet driver rundt 125 fartøyer som betjener 15 handelsruter til seks kontinenter, et globalt distribusjonsnettverk i innlandet, 66 prosesseringssentre og åtte marine terminaler.

Med hovedkontor i Oslo, Norge, har Wallenius Wilhelmsen-gruppen 9500 ansatte i 28 land over hele verden.

Baze Technology:

Bazeport Technology er et ledende programvareteknologiselskap basert i Porsgrunn, Norge, som spesialiserer seg på utvikling og distribusjon av Bazeport IPTV-produktet.

Med fokus på innovasjon og brukeropplevelse, tilbyr Bazeport banebrytende informasjons- og underholdningsløsninger for en rekke sektorer, inkludert maritim, helsevesen og gjestfrihet

Informasjonsdelings- og underholdningssystemet, Bazeport Seea, skal installeres på tvers av Wallenius Wilhelmsens 83 RoRo-fartøyer. Dette vil revolusjonere hvordan bedriftsinformasjon kommuniseres og tilgjengeliggjøres ombord.Wallenius Wilhelmsen utfordret Bazeport til å utvikle et system for enkel visning og deling av bedriftsdata for alle, både på land og til sjøs. De ønsket å øke engasjementet og følelsen av samhold blant ansatte over hele verden ved å gjøre informasjon og data tilgjengelig for alle, uansett arbeidssted. Dette initiativet sikter mot å øke sikkerheten og velferden for mannskapet, samtidig som det forbedrer operasjonell effektivitet.Bazeport Seea-systemet, kjent for sin fleksibilitet og omfattende pakke med underholdnings- og informasjonsfunksjoner, inkluderer nå integrasjon med Microsoft Power BI for å møte dette behovet. Denne forbedringen muliggjør sømløs visning og administrasjon av bedriftsdata, noe som gjør kommunikasjon og informasjonsdeling om bord like enkelt og virkningsfullt som kontorer på land.Alle fartøy som tar i bruk Bazeport vil få tilgang til det største tilgjengelige, lisensierte biblioteket av film- og TV-innhold. Dette er inkludert de nyeste storfilmene, TV-seriene og nyhetene. Siden systemet i hovedsak opererer offline, vil mannskapet kunne nyte video-on-demand underholdningsopplevelse ombord. Dette vil ikke bare fremme sosialisering blant mannskapet, men også redusere behovet for internettilgang og strømming.– Samarbeidet mellom Bazeport og Wallenius Wilhelmsen markerer en betydelig milepæl innen maritime kommunikasjonsløsninger, sa Thorstein Rinker, Chief Sales Officer hos Baze Technology – leverandøren av Bazeport-systemet.– Ved å integrere Microsoft Power BI i vårt Bazeport Seea-system, forbereder vi ikke bare opplevelsen ombord for mannskap og passasjerer, men setter også en ny standard for bedriftskommunikasjon og informasjonsdeling i den maritime industrien. Denne avtalen bekrefter vår dedikasjon til innovasjon og vårt engasjement for å imøtekomme våre kunders unike og komplekse behov.Wallenius Wilhelmsens beslutning om å samarbeide med Bazeport fremhever shippinggigantens dedikasjon til å utnytte banebrytende teknologi for å forbedre operasjonell effektivitet og miljøet ombord.I lys av den nye avtalen sier Xavier Leroi, Chief Operating Officer for Shipping Service hos Wallenius Wilhelmsen, – Sjøfolkene er ryggraden i vår virksomhet, og vi leter alltid etter måter å forbedre arbeidsmiljøet ombord på fartøyene våre. Bazeport Seea systemet vil hjelpe oss å gi tilgang til utdannings- og informasjonsressurser som støtter deres personlige og profesjonelle utvikling. Vi setter også pris på Bazeports fleksibilitet og skalerbarhet. Dette gjør at vi kan skreddersy systemet til hvert fartøy og mannskap, og tilpasse oss etter fremtidige endringer i krav og teknologi.Sarah Walsh, VP Fleet Managment hos Wallenius Wilhelmsen, understreket viktigheten av mannskapets velvære, inkludering og engasjement ved å uttrykke sterk støtte til partnerskapet:– Dette tiltaket demonstrerer vår kontinuerlige satsing på å implementere innovative løsninger som styrker vår flåtes ytelse og beriker sjøfolkenes arbeidshverdag. Bazeport Seea systemet blir nøkkelen til å forbedre vår interne kommunikasjon, samt tilby førsteklasses informasjon og underholdning på tvers av vår globale flåte. Sjøfolkets velvære er grunnleggende, og vi jobber aktivt for å styrke deres følelse av tilhørighet og inkludering i Wallenius Wilhelmsen. Vi er overbevist om at Bazeport Seea vil være avgjørende for å oppnå dette måletImplementering av Bazeport Seea-systemet på tvers av Wallenius Wilhelmsens skip skal starte umiddelbart, med planer for full integrasjon innen sommeren i år.