Befester satsingen innenfor fiskevelferd og akvakultur

Imenco Aqua

Imenco Aqua er et selskap som inngår i IMENCO gruppen og som leverer tjenester og produkter til akvakultur, med hovedfokus på kamerateknologi, fiskehelse, oksygen, fôring og sensorikk.

Selskapet leverer utstyr til brønnbåter, landbasert oppdrett, sjø- og havbasert oppdrett, samt ingeniørtjenester.

Imenco Aqua befester med dette sin satsing innenfor fiskevelferd og akvakultur og sikrer seg gjennom oppkjøpet av ESTRO en betydelig kompetanse innenfor fiskevelferd og produktutvikling, samt godt etablerte produkter med SEANEST rensefiskskjul og gjenfangstløsninger.SEANEST setter fiskevelferd for rensefisk i fokus, og produktet er så langt det eneste skjulet for rensefisk som ikke avgir betydelig med plast i sjøen. Gründerne Espen Øvereide og Trond Marøy startet ESTRO tilbake i 2018 og selskapet har siden den gang levert tusentalls rensefisk skjul og gjenfangst løsninger i produktserien SEANEST til fornøyde kunder i Norge, Skottland og på Island forteller Tommy Storsveen, General Manager hos ImencoDet benyttes i dag store mengder rensefisk for å holde lusebestanden nede og rensefisk er blitt et vanlig hjelpemiddel for å bekjempe lakselus i lakseoppdrett. Rognkjeks og leppefisk brukes som rensefisk for å bekjempe lakselus på laks i oppdrettsanlegg, og fungerer ved at rensefisken spiser lusen på skinnet til laksen. Dette er dermed en ren og biologisk avlusningsmetode som også er skånsomt for fisken og øker fiskevelferden.Rensefiskskjul er på sin side avgjørende for rensefiskens velferd og overlevelsesgrad i en merd med laks.FNs miljøprogram estimerer at mellom 9 og 14 millioner tonn plast havner i havet hvert år. De anslår også at dette tallet vil øke til 23-37 millioner tonn innen 2040, om man ikke tar grep. -Det er utrolig viktig at vi som arbeider innenfor akvakultur tar vare på havet og ikke benytter produkter som avgir plast til havet. Her tilfører ESTROs produkter et helt nytt nivå av miljøaspekter og -løsninger enn de som dominerer markedet i dag, forklarer daglig lederKonsernsjef Rune Bringedal i IMENCO gruppen, er svært fornøyd med oppkjøpet, og ser både synergier og muligheter med innlemming av ESTRO i IMENCO Aqua.– Kombinasjonen av en unik produktportefølje, og svært kompetente medarbeidere, gjør IMENCO Aqua til den råeste utfordreren i markedet på teknologiprodukter for havnæringen, mener Bringedal. Han forventer sterk vekst i dette segmentet fremover.– Vi gleder oss stort over å få flere gode produkter og ikke minst flere nye kollegaer med solid erfaring og kompetanse inn i Imenco Aqua, sirt Tommy Storsveen, General Manager i Imenco Aqua.