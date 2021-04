Begge fartøyene trygt i havn

AQS Tor under slep. Foto: Stadt Sløvåg.

Etter hektiske bergingsoperasjoner i til dels kraftig uvær kunne både Eemslift Hendrina og AQS Tor fortøyes ved kai etter å ha blitt slept inn til land. Den nederlandske tungløfteren på Flatholmen i Ålesund og servicefartøyet som falt over bord under stormen i Florø.



Den statlige aksjonen for å berge Eemslift Hendrina ble avsluttet torsdag ettermiddag, og skipet kunne overleveres til rederiet. Kystverket opplyste fredag til NRK at prisen på bergingsoperasjonen var ca. tre millioner kroner, men det kunne blitt adskillig mer om man ikke hadde klart å få kontroll over skipet.



Fartøyet kom i drift etter at det kom i drift i Nordsjøen vest av Stadt 5. april,og drev mot land i særdeles dårlig vær med stor bølgehøyde.



HAR KLART SEG

AQS Tor har fått noen skader etter å ha falt av frakteskipet Eemslift Hendrika i stormen i Norskehavet, men alt i alt ser det ut til at den har klart påkjenningene.



– Det ser overraskende bra ut, med tanke på hva den stakkars grønne båten har vært igjennom, sier påtroppende skipper Svenn Magnus Steffensen i AQS.



Sammen med prosjektleder Geir Bjørvik Johansen i Moen Marin AS, var Steffensen torsdag morgen på plass i Florø for å besiktige skadene på AQS Tor.



STYRBORD SIDE INNTRYKT

De mest synlige skadene, er de strukturelle skadene på styrbord side. Der er sida på båten trykt inn i messa. Disse skadene oppsto antakelig da båten ble kastet av dekket og traff en kranbom.



Bak på hekken på babord side er det noen skader, og kranfundamentet på styrbord side har fått seg en smell.

Det har også blitt et hull i dekket etter at rekka har blitt trykket inn. Det er kommet noe sjøvann inn i hydraulikkrommet, men ikke mer enn 8–10 centimeter på dørken.



– Vi har ennå ikke fått undersøkt båten under vannlinja. Det får vi gjort fredag morgen. Da kommer dykkere for å sjekke båten, sier Steffensen.



TRODDE BÅTEN HADDE GÅTT NED

Han har fulgt bygginga av AQS Tor som medlem av prosjektgruppa, og har lenge visst at han skal mønstre på som en av to skippere. Derfor var det noe spesielt å se at fraktefartøyet fikk slagside og at AQS Tor falt av.



– Jeg var sikker på at båten hadde gått ned, da jeg så at den manglet på frakteskipet. Det gikk vel en halvtime til en time før jeg fikk se bilder av at den fløt. Jeg trodde ikke det jeg så, sier Svenn Magnus Steffensen.



– Hvis det ikke er skader under vannlinja, er det helt utrolig hvordan den har klart seg, sier han.

Skipperen var klar til å mønstre på båten denne uka, men nå blir planene endret. Nå må båten undersøkes nøye, repareres og gjennom nye tester og godkjenninger før den kan bli satt i drift.



Daglig leder Ove Løfsnæs sier at videre planer for båten vil bli lagt i samarbeid mellom Moen, Gjensidige og AQS, på grunnlag av status om bord og formelle forhold som forsikring.



– Vi gleder oss over at tilstanden om bord er bra, sier Løfsnæs, som roser Stadt Sjøtransport, kaptein Roman Antons og hans mannskap på slepebåten Stadt Sløvåg for innsatsen med å berge AQS Tor.



– De har gjort en fantastisk jobb og skal ha en stor takk for en utmerket operasjon på Stadthavet, sier Løfsnæs.



LETTET PROSJEKTLEDER

Prosjektleder Geir Bjørvik Johansen i Moen Marin AS sier at det – omstendighetene tatt i betraktning – er en stor lettelse å se at båten ligger ved kai og er i en slik forfatning.



– Båten har selvfølgelig blitt utsatt for store krefter idet den har blitt ‘’sjøsatt’’ på en meget spesiell måte og lagt ut på en sjøprøve langt utover det normale. Med tanke på de begrensede skadene vi har verifisert i løpet av dagen og de gode sjøegenskapene båten innehar, er jeg trygg på at rederiet får et robust fartøy som vil tjene dem godt i flere år framover, sier Johansen.



Han vil også berømme innsatsen og kompetansen som har blitt utøvd av redningstjenesten og bergingsmannskap i den svært dramatiske situasjon utenfor Stadtlandet.



– Takk til alle involverte og ikke minst AQS som har vært optimistiske og positive gjennom hele prosessen, sier Geir Bjørvik Johansen.



Eemslift Hendrika ble etter den dramatisk bergingsaksjon omsider slept inn til Ålesund. Foto: Kystverket. AQS Tor under slep. Foto: Stadt Sløvåg. AQS Tor under slep. Foto: Stadt Sløvåg. Slepebåten Stadt Sløvåg . AQS Tor ved kai i Florø. Foto: Moen Marine De mest synlige skadene på AQS Tor er strukturelle skadene på styrbord side. Foto: Moen Marine