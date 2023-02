Beret Paulsdatter – nytt forskningsfartøy til UiT

Vaagland Båtbyggeri AS leverte 15. desember 2022 den nye forskningsbåten Beret Paulsdatter til Universitetet i Tromsø. Dette er bygg nummer 161 fra verftet, og den nye båten med en lengde på 26,4 meter er designet av Skipskompetanse AS i Måløy.

Beret Paulsdatter skal brukes til forskning og undervisning i fjordene i Nord-Norge. Båten skal erstatte Johan Ruud, som UiT solgte for noen år siden, og Hyas, som etter hvert skal fases ut.

– Dette er et kystfartøy som gjør oss i stand til å ta med studenter ut på havet og i fjordene, noe vi ikke har mulighet til uten en ordentlig plattform. Den skal brukes i mange sammenhenger; marinbiologi og nautikkutdanningen vår, og av geologer og teknologer. Den er en plattform som gjør det mulig å drive undervisning, forskning og miljøovervåking på flere måter, sier dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT, Jørgen Berge til universitetets egne nettsider.

NØDVENDIG INVESTERING

Også rektor Dag Rune Olsen gleder seg over det nye fartøyet, som han sier er helt nødvendig for et havuniversitet som UiT.

– Det er et strategisk innsatsområde for UiT å bidra til løsninger på de store samfunnsutfordringene. Sårbare havmiljø som påvirkes av klimaendringer er definitivt én slik utfordring som vi skal bidra med kunnskap og nye løsninger til, sier Olsen. Han mener Beret Paulsdatter ruster UiT i den jobben.

– Båten er et ledd i et større arbeid for å få på plass den infrastrukturen som forskere og studenter trenger for å studere havet i Arktis og endringene som skjer her, legger han til.

GODT UTSTYRT

Beret Paulsdatter er utstyrt med fasiliteter som en romslig bro, klasserom, tørr- og våtlaboratorium, vinsjer og sonder for å gjøre målinger. Ny teknologi gjør at den bruker mindre strøm enn de gamle båtene til UiT, og den slipper ut minimalt med NOx-gasser.

– Vi har et eksosgass-renseanlegg om bord som reduserer NOx-utslippet. Måten krafta generes og forbrukes på er også annerledes enn på de tidligere båtene, og vi bruker ledbelysning og frekvensregulerte pumper om bord. At vi har minimert strømforbruket er med på å redusere forbruket av brennstoff, forklarer fartøysjef Johnny Johansen.

OPPKALT ETTER STERK KVINNE

Båten er oppkalt etter Berit Johanna Paulsdatter Dypvand, en kystsamisk kvinne som drev eget kystfiske i Lofoten. Hun ble kalt Buks-Berret, og var den første kvinnen i Lofoten-området som gikk i bukser. Hun hadde egen båt og var en handlekraftig og sterk personlighet. Les hele omtalen her.

Les også følgende båtomtaler: