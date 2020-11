Berge Rederi bestiller sitt andre nybygg

Berge Rederi har nye Sletringen under bygging med levering i 2021 og har nå bestilt nok et skip av samme type. Illustrasjon: MDC

NOx-fondet har gitt Berge Rederi tilsagn om støtte på ti millioner kroner til et nytt miljøvennlig skip, og rederiet bestiller dermed sitt andre bulkskip fra Dayang Shipbuilding i Kina der de allerede har nye Sletringen under bygging med levering i 2021. Det identiske nybygget skal etter planen leveres i 2022.



Berge Rederi er det første selskapet som har fått støtte under flåtefornyelsesprogrammet, opplyser NOx-fondet på sine nettsider. Rederiet holder til på Hitra i Trøndelag, ble etablert i 1997 og har i dag 11 fartøy som frakter råvarer i bulk. Skipene opererer i nordeuropeisk fart der typisk last er råvarer til lakseforproduksjon, landbruksindustri og dolomitt. Rederiet bygger nå sitt første nybygg MV Sletringen som leveres i midten av 2021.

Får lokalt navn Etter tilsagn om støtte fra NOx-fondet på ti millioner kroner skal ytterligere ett av skipene skiftes ut til et mer miljøvennlig fartøy. Det nye frakteskipet som er identisk med MV Sletringen har fått navnet MV Selvaagsund, et lokalt navn hvor selskapet er lokalisert, forteller medeier og daglig leder Anne Gunn Berge. Støtten fra flåtefornyelsesprogrammet er betinget av at rederiet skroter eller selger et gammelt fartøy ut av NOx-avgiftspliktig farvann. Planen er å bytte ut det gamle frakteskipet MV Froan som ble bygget i 1985 ved å selge dette ut av landet.



– Dette blir nybygg nummer to og designet på begge skipene er utviklet i nært samarbeid med Marine Design & Consulting AS (MDC) i Bergen. Vi har satset på en teknisk utrustning som inkluderer innovative og bærekraftige løsninger med sterkt fokus på EEDI (Energy Efficiency Design Index), der både nåtidens og mulige fremtidige miljøkrav forsøkes imøtekommet på best mulig måte, forteller Anne Gunn Berge.

Nybyggene får designbenevnelsen MDC 1308 ECOLUTION, blir 120 meter lange og med en dødvekt på 8400 tonn.

Med batteripakker – Skipet vil bli utstyrt med store batteripakker som gjør at fartøyet kan komme inn i havneområdene og til kai kun med bruk av strøm uten å bruke annet maskineri, helt utslippsfritt. Fartøyets lastoperasjoner og gravemaskinen som er montert på dekk vil også være helelektrisk, legger Berge til.

Hun forteller også at skipet finansieres kun gjennom lån, egenkapital og støtte fra NOx-fondet, og at støtten fra NOx-fondet er avgjørende og et helt vesentlig bidrag.

Anne Gunn Berge forteller også at prisen på brukte fartøy har krøpet såpass oppover de siste årene, at spranget til nybygg har blitt lite, tatt i betraktning alle fordelene det er med nybygg både driftsmessig og miljømessig. Det er store fordeler med to like skip, både med innkjøp, planlegging, drift og logistikk. Miljøvennlig, bæredyktig og fremtidsrettet drift er tre nøkkelord som går igjen ved denne satsingen i det lokale rederiet, avslutter hun.

Flåtefornying NOx-fondet lanserte 10. august et støtteprogram for flåtefornyelse i skipsfarten med investeringsstøtte til nybygg fra fem millioner kroner til 50 millioner kroner dersom eldre skip erstattes.

Formålet med støtteprogrammet er å bidra til at eldre skip, som ellers ville ha fortsatt med høye avgiftspliktige NOx-utslipp, erstattes av nye skip med lave NOx-utslipp.

Støtten gis som en fast sum, men det stilles krav om at det utgående fartøyet har et NOx-avgiftspliktig referanseutslipp på minst 15 tonn.



Søknadsfrist for ordningen er ved utgangen av 2021, mens frist for å inngå en nybyggingskontrakt innenfor rammene av ordningen er ved utgangen av 2022-